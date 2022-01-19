سجناء أمريكيون يقيمون دعوى قضائية بعد تلقيهم دواء خيول لعلاج كورونا

أقام عدد من السجناء المصابين بفيروس كورونا المستجد، في سجن بولاية «أركنساس»، الأمريكية، دعوى قضائية، ضد إدارة السجن، بعد تلقيهم دواء طارد للديدان يُستخدم للخيول، لعلاجهم من الفيروس.

سجناء يتلقون دواء للخيول ضد فيروس كورونا

وأضاف السجناء، في الدعوى القضائية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكية نيابة عنهم، ضد إدارة السجن، إن إدارة السجن جعلت المصابين يتناولون مزيجا من الأدوية، من بينها دواء «إيفرمكتين»، الطارد للديدان لدى الخيول، زاعمة أن ذلك الدواء يحتوي على فيتامينات ومضادات حيوية ومنشطات قوية ضد الفيروس.

وأشارت الدعوى القضائية، إلى أنّ السجناء تلقوا دواء «إيفرمكتين»، دون الموافقة المسبقة منهم، حيث أصيب السجناء بأعراض جانبية شديدة الخطورة بعد تناول الدواء، من أهمها اعتلال في الرؤية وإسهال وتقلصات بالمعدة، ووفقا لشبكة «بي بي سي نيوز»، أضافت الدعوة أسماء السجناء وهم «إدريك فلوريل-ووتين، وجريميا ليتل، وجوليو غوزاليس، ودايمان بلاكبيرن».

و من جانبه، شدّد المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية في ولاية أركنساس، «غاري سوليفان»، على ضرورة عدم خداع أي شخص بما في ذلك السجناء، وإخضاعهم لتجارب طبية قبل تناول أي دواء، مضيفا أنه لابد من محاسبة إدارة السجن، وذلك بسبب عدم التأكد من فاعلية الدواء قبل التصريح باستخدامه.

كما حذر مسؤولو الصحة بأمريكا، في وقت سابق، من استخدام دواء «إيفرمكتين»، في علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، على الرغم من الموافقة على استخدام جرعات ضئيلة منه في علاج بعض الحالات المرضية البشرية، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

كوريا الجنوبية تسمح لمصابي «أوميكرون» بتلقي العلاج من المنزل

ومن جهة أخرى، سمحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم، بتلقي المصابين بمتحور «أوميكرون»، العلاج من المنزل، اعتبارا من اليوم الأربعاء، باستثناء كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، وشددت السلطات الصحية، على ضرورة اتباع قواعد الحجر الصحي، أثناء تلقى العلاج بالمنزل، بهدف منع الانتشار السريع لفيروس كورونا.