الفلبين تبدأ طرح اللقاحات المعززة ضد كورونا فى الصيدليات والعيادات

أعلن المسؤول عن شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الفلبين، «كارليتو جالفيز جونيور»، طرح اللقاحات في الصيدليات والعيادات للتطعيم ضد كورونا لمن هم فوق 18 عاما، بهدف زيادة التحصين ضد كورونا.

طرح اللقاحات فى صيدليات الفلبين

وبحسب صحيفة «أي بي أس سي بي أن نيوز»، الفلبينية، قال «جونيور»، خلال اجتماع عقد مع الرئيس الفلبيني «رودريغو دوتيرتي»، إنه من المقرر طرح جرعات معززة ضد فيروس كورونا في صيدليات وعيادات محددة بمنطقة العاصمة الفلبينية «مترو مانيلا»، وذلك اعتبارا من يوم 21 يناير الجاري.

وأضاف «جونيور»، أنّ الفئات المؤهلة لتلقي اللقاحات عبر الصيدليات هم من فوق الـ 18 عاما من الموظفين في المؤسسات الصحية والحكومية، بالإضافة إلى الموظفين الفلبينيين المقيمين في الخارج، والمواطنين الفقراء.

الصحة العالمية تحذر من ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا

ومن جهة أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، «تيدروس أدهانوم غيبريسوس»، إنه من المحتمل ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا المستجد بعد الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون».

وأضاف «غيبريسوس»، فى تصريحات صحفية أنّ الوباء لم ينته بعد، ومتحور «أوميكرون» يسارع في الانتشار حول العالم، ومن المرجح أن تظهر متحورات جديدة للفيروس، مشددا على ضرورة رصد وتقييم الوضع مع ظهور المتحورات الجديدة، مشيرًا إلى أنّ متحور «أوميكرون»، يدفع العديد من المصابين لدخول المستشفيات، وفكرة أنه وباء خفيف، فكرة خاطئة، ويجب ضرورة توخى الحظر.

عدم التوزيع العادل للقاحات يخلق أزمة بنهاية 2022

كما حذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، «مايكل رايان»، من خطورة غياب عدالة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بعض الدول حول العالم، ما قد يؤدي إلى مأساة كبيرة بنهاية عام 2022.

وقال مسؤول استراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، في 11 يناير الماضي، إنّ الانتشار السريع لمتحور «أوميكرون» يحول فيروس كورونا المستجد إلى مرض مستوطن، يدفع البشرية إلى التكيف معه.