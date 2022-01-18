رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية ضمن جولة شرق أوسطية تشمل مصر

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، فى مطار الملك خالد بالرياض، رئيس كوريا الجنوبية «مون جيه إن»، الذي وصل الرياض ظهر اليوم.

ورحب ولي العهد السعودي، بالوفد الرسمي المرافق للرئيس الكوري الجنوبي، الذي يضم عددا كبيرا من الوزراء، والمسؤولين، وأجريت مراسم استقبال رسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، واستعرض حرس الشرف.

جولة شرق أوسطية لرئيس كوريا الجنوبية تضم الإمارات والسعودية ومصر

تأتى زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى السعودية، وهى المحطة الثانية له فى جولته بالشرق الأوسط والتي شملت زيارة دولة الإمارات على مدار 4 أيام، بينما سيختتم جولته للمنطقة بزيارة مصر يوم 20 من يناير الجاري، وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية لرئيس كوري إلى مصر بعد 16 عاما، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التعاون الثنائي من أجل النمو المستدام والتعاون الثنائي الموجه نحو المستقبل بين البلدين.

الزيارة الأولى لرئيس كوري للسعودية منذ 7 سنوات

وتعد زيارة رئيس كوريا الجنوبية، «مون جيه»، الأولى للسعودية منذ 7 سنوات، وجاءت بدعوة من ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء «يونهاب»، الكورية الجنوبية، يناقش «مون»، مع ولى العهد السعودي، زيادة سبل التعاون الثنائي والمشترك بين البلدين، ليشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين، ويشارك الرئيس «مون»، في منتدى النمو المبتكر وهو الحدث الاقتصادي الهام الذي يضم رجال أعمال البلدين، حيث سيلقى كلمة أمام المنتدى لاستعراض سبل التعاون المستقبلي بين البلدين.

وذلك وفقا لما تم إعلانه من بروتوكول الزيارة لرئيس كوريا الجنوبية للمملكة ، فإنه سوف يقوم بزيارة لمدينة الدرعية التاريخية، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي .