سجناء تايلنديون احتجوا على تفشي كورونا فاحرقوا السجن

اندلع احتجاج من جانب السجناء في أحد السجون التايلاندية على تفشي كورونا في السجن، انتهى بأكثر من حريق نشب في أرجاء السجن.

وأعلنت السلطات التايلاندية أن أحد سجون تايلند شهد تمردا وأعمال شغب ضمن احتجاجات على تفشي كورونا، اندلع حريق على خلفيتها، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

400 سجين قادوا التمرد احتجاجا على تعامل الإدارة مع الجائحة

وأكدت السلطات التايلاندية على أن السجن الواقع في جنوب تايلند والذي يتجاوز عدد المعتقلين فيه 2.1 ألف شخص شهد اعتبارا من مساء الخميس الماضي تمردا شارك فيه نحو 400 سجين احتجاجا على طريقة تعامل الإدارة مع تفشي فيروس كورونا داخل الموقع.

المحتجون طلبوا نقل المصابين خارج السجن

ومساء الجمعة، أضرم السجناء المتمردون المطالبون بنقل النزلاء المصابين بالعدوى إلى خارجه، النار في مضاجعهم، وذلك بعد حريق آخر نشب الخميس على خلفية أعمال الشغب.

الحراس سيطروا على السجن والمسؤولون يتفقدون الأضرار

وقال مسؤول في الحكومة المحلية لوكالة فرانس برس إن الحراس كانوا قد سيطروا على الوضع منذ مساء أمس الجمعة، وأن مسؤولي السجن سيتفقدون الأضرار الناجمة عن التمرد اليوم.

وأكدت الوكالة على إصابة عدد من السجناء خلال محاولة الحراس السيطرة على الاضطرابات.

300 من نزلاء السجن أصيبوا بالفيروس المستجد

وكان 300 من نزلاء السجن قد أصيب بالفيروس التاجي «كورونا المستجد».

وتجاوز عدد المصابين بالعدوى بين المعتقلين في سجون تايلاند المكتظة الـ87 ألف شخص، وتوفى 185 منهم، وفقا للبيانات الرسمية.

93% من السجناء تلقوا التطعيم ضد كورونا

وذكرت دائرة السجون أن نحو 93% من أصل 281535 سجينا في تايلاند كانوا قد خضعوا لـ التطعيم ضد كورونا بالكامل.