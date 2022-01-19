منى زكي تكشف تفاصيل مشاركتها في «أصحاب ولا أعز» قبل طرحه على نتفليكس

عبرت الفنانة منى زكي عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين اللبنانين والعرب في فيلمها الأخير «أصحاب ولا أعز» وهو المأخوذ عن الفيلم الإيطالي «Perfect Stranger»، والذي من المقرر أن ينطلق عرضه، غدا الخميس، على منصة «نتفليكس»، ليكون أول فيلم عربي من إنتاج المنصة العالمية، والفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج وسام سميرة.

وكشفت منى زكي عن الفكرة الرئيسية التي تدور أحداثها الفيلم، قائلة: «الفكرة في الفيلم أن في مجموعة من الأصدقاء يلعبون لعبة تكشف أسرارهم اللي هما مخبينها عن بعض»، ويقوم بأدوار البطولة في الفيلم كلا من: إياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، دياموند بو عبود، جورج خباز، فؤاد يمين.

منى زكي تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم «أصحاب ولا أعز»

قالت منى زكي، في لقائها مع برنامج «ذا إنسايدر»، إنها تجمعها علاقة مميزة بفريق عمل فيلم «أصحاب ولا أعز»، حيث تطرقت لعلاقتها بالفنان إياد نصار الذي يشاركها بطولة الفيلم، موضحة: «مش أول مرة نشتغل مع بعض، هو فنان موهوب بشكل كبير وبيحترم عمله وأنا أعشق العمل معه».

أما عن علاقتها بأبطال الفيلم، أوضحت: «أنا كنت جاية من مصر إلى لبنان أصور الفيلم وأنا عاشقة نادين لبكي وعادل كرم برغم عدم معرفتي بهم بشكل شخصي، ولما أتعرفت عليهم بشكل شخصي حبتهم أكتر».

ويعتبر «أصحاب ولا أعز» هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي الشهير، الذي دخل موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية باعتباره أكثر فيلم تقدم منه نسخ في تاريخ السينما، حيث قدمت منه 18 نسخة منذ إنتاجه عام 2016، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققه على مستوى العالم سواء في الفعاليات والمهرجانات السينمائية أو على المستوى الجماهيري.