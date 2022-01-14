موعد عرض فيلم «أصحاب ولا أعز» لـ منى زكي وإياد نصار

أعلنت منصة «نتفليكس» عن موعد فيلم «أصحاب و لا أعز» لـ منى زكي، وإياد نصار، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير لعام 2022، من خلال القناة الرسمية لـ المنصة بـ موقع «يوتيوب».

ويشارك بطولة فيلم «أصحاب و لا أعز»، الذي من المقرر عرضه يوم الخميس المقبل على منصة «نتفليكس»، كل من الفنانة منى زكي، وإياد نصار، بجانب مشاركة متميزة من نادين لبكي، وعادل كرم، ودايموند عبود وجورج خباز.

معلومات عن فيلم «أصحاب ولا أعز»

تستوحي أحداث فيلم «أصحاب ولا أعز» من الفيلم الإيطالي الشهير «perfect strangers»، وهذا العمل قد حقق رقما قياسيا من حيث إعادة عرضه بعدة دول والعديد من اللغات حول العالم، وتبلغ عدد مرات نسخه حوالي 18 نسخة، ومن أبرز المعلومات عنه أنه جمع نخبة من نجوم العرب بالمشاركة به، وأبرزهم المخرج وسام سميرة، الذي اختار أن تكون أول تجربة إخراجية له هذا الفيلم.

وكشفت منصة «نتفليكس» من خلال موقعها الرسمي على قناة «اليوتيوب»، عن البرومو الرسمي للفيلم، متضمنا موعد عرضه الخميس المقبل، وكشف عن جزء من قصة الفيلم، من خلال عنوان إضافي على فيديو البرومو على قناة المنصة، متضمنا: «فيلم جديد من (نتفليكس) تحت اسم (أصحاب ولا أعز)، على طاولة العشاء وأثناء خسوف القمر، بانت كل الأسرار في لعبة واحدة غيّرت كل شيء! .. يُعرض 20 يناير، بطولة نادين لبكي ومنى زكي وإياد نصار وعادل كرم وجورج خباز وديامان أبو عبود وفؤاد يمين».

قصة فيلم «أصحاب ولا أعز»

وبجانب كشف جزء من قصة فيلم «أصحاب ولا أعز» من خلال البرومو الترويجي، الذي تم عرضه على منصة «يوتيوب» الخاصة بـ نتفليكس، وأهم الأحداث التي تم كشفها، «حيث يظهر مجموعة من الأصدقاء يجتمعون في منزل أحدهم، وقرروا اللعب سويًا في لعبة تكشف الأسرار، وهي الرد وفتح أي رسالة نصية أمام الجميع، ليكتشفوا أن علاقاتهم ببعضهم لم تكن قوية».