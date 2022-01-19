مدينة سعودية تسجل درجة حرارة لم تحدث منذ 30 عاما.. كل شيء تجمد

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن المملكة سجلت أدنى درجات حرارة لها خلال 30 عاما، إذ سجلت مدينة طريف، اليوم الأربعاء، 6 درجات تحت الصفر، حتى أن المواطنين شعروا بأن كل شيء يبدو متجمدا.

#طريف هي أبرد مدينة سعودية في شتاء الـ 30 عاماً الماضية وفقاً للسجلات المناخية للمركز.#الأرصاد_مهمة_في_حياتنا #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/Zf5QG1nrCo — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) January 19, 2022

طقس بارد في السعودية عدا منطقتين

قال عبد العزيز الحصيني الباحث والمختص في شؤون الطقس والمناخ، في تصريح نقلته قناة العربية، إن المملكة تشهد موجة من الطقس البارد، فيما عدا مكة المكرمة وجازان، اللتان يشهدان أجواء ما بين المعتدلة والمائلة للبرودة.

وأوضح أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها فى المملكة هي 3 درجات تحت الصفر، في بلدة القريات، فيما سجلت مدينة جازان التي تتمتع بجو معتدل 27 درجة.

وكان المركز الوطنى للأرصاد السعودية، توقع منذ أيام، أن تتعرض المملكة في أغلب مناطقها ومدنها إلى كتلة هوائية باردة يصاحبها تقلبات جوية، قد تستمر إلى أيام، وأن المنخفض الجوي القادم من أوروبا، سوف يؤثر على حالة البرودة، ما يجعل الحرارة في المناطق الحدودية تسجل درجات صفرية لأيام، مع تكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق.

وأورد التقرير أن تأثير الحالة يبدأ بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

سبحان الله

١- اليوم الجمعة أخر ايام #المربعانية وغدا السبت 1443/6/12هـ بداية الشبط عدد أيامها 26 يوما ،وتبدأ في 15 يناير من كل عام ويسمى في الخليج ببرد البطين ونجومها (النعائم - البلدة) ومدة كل نجم 13 يوماً

اول نجم منها هو النعائم يزداد فيها البرد والصقيع متى كانت الرياح...يتبع — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) January 14, 2022

فترة الشبط لا يزرع فيها لشدة البرودة

أوضح عبد العزيز الحصيني الباحث في الطقس، في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أن عدد أيام موسم «الشبط»، 26 يوما، تبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج بـ«برد البطين».

وينقسم «الشبط» إلى نجمين هما «النعائم» و«البلدة»، مدة كل منهما 13 يوما، وأول نجم منه هو «النعائم»، حيث يزداد خلاله البرد والصقيع حينما تهب الرياح القطبية.

وأشار الحصيني، إلى أنه لا يزرع في السعودية في هذا التوقيت من العام، لشدة البرودة، خاصة أن فترة الشبط تتزامن مع موجة من البارد القارس.