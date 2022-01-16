أول امرأة تفوز بانتخابات الغرفة التجارية في تاريخ السعودية (فيديو)

فازت سيدة أعمال سعودية، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالبلاد.

فوز أول امرأة في انتخابات الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية في دورتها الـ19، فوز 9 مرشحين، حيث احتل المرشح «حمد الحماد» المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5 آلاف و 464 صوتا، في حين حصلت سيدة الأعمال «أغاريد إحسان عبد الجواد» على 5 آلاف و 26 صوتا لتحتل المركز الثاني، وتصبح عضوة منتخبة بين 9 أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتكون أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.

فيديو لأول مرة على مستوى انتخابات الغرف التجارية.. "أغاريد" أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/g1DGYg2ayH — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2022

وقالت «أغاريد»، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المرأة يجب ألا تخاف في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، داعية كل امرأة إلى ضرورة تنفيذ ما تطمح إليه، حيث تلقى التشجيع المناسب، مضيفة أن والدي ووالدتي كانا أول الداعمين لي، بالإضافة إلى أنها تلقت سيلا من التهاني و احتفت بها وسائل إعلام محلية عدة في المملكة.