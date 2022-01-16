أول امرأة تفوز بانتخابات الغرفة التجارية في تاريخ السعودية (فيديو)
كتب:
سارة ثروت
04:06 م | الأحد 16 يناير 2022
غاريد إحسان عبد الجواد أول امرأة تفوز فى انتخابات الغرف التجارية في السعودية
فازت سيدة أعمال سعودية، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالبلاد.
فوز أول امرأة في انتخابات الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية في دورتها الـ19، فوز 9 مرشحين، حيث احتل المرشح «حمد الحماد» المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5 آلاف و 464 صوتا، في حين حصلت سيدة الأعمال «أغاريد إحسان عبد الجواد» على 5 آلاف و 26 صوتا لتحتل المركز الثاني، وتصبح عضوة منتخبة بين 9 أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتكون أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.
فيديو لأول مرة على مستوى انتخابات الغرف التجارية.. "أغاريد" أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/g1DGYg2ayH— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 15, 2022
وقالت «أغاريد»، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المرأة يجب ألا تخاف في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، داعية كل امرأة إلى ضرورة تنفيذ ما تطمح إليه، حيث تلقى التشجيع المناسب، مضيفة أن والدي ووالدتي كانا أول الداعمين لي، بالإضافة إلى أنها تلقت سيلا من التهاني و احتفت بها وسائل إعلام محلية عدة في المملكة.
أعتز بكوني ابنة لهذا الوطن العظيم ورغبة مني بأن أكون نموذجا فعّالا لخدمة هذا الصرح المؤثر..&mdash…
أعلن ترشحي في انتخابات مجلس إدارة #غرفة_الشرقية للدورة ال ١٩ ضمن مجموعة طموح
سائلين المولى السداد والتوفيق لما فيه صلاح البلاد والعباد#أغاريد_همة_شرقية_لرؤية_سعودية pic.twitter.com/BqdlFyabE6
إعلان نتائج انتخابات الغرفة التجارية في الشرقية بفوز 9 مرشحين.. بينهم سيدة للمرة الأولى#انتخابات_الغرف_التجاريةhttps://t.co/G9Q43C3utz pic.twitter.com/qislxDObbW— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 13, 2022
انتخابات الغرفة التجارية فى المملكة العربية السعودية
وكان رئيس اللجنة الإشرافية على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية، رضا الغامدي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن آلية جديدة لاختيار المرشحين في المجموعات بانتخابات الغرفة، مضيفا أن آلية التصويت إلكترونيا فقط، حيث أن نظام الانتخابات اختلف عن الأعوام الماضية، إذ يمكن للمصوت أن يصوت لجميع من في المجموعة كصوت واحد لكل فرد.
وانطلقت الأسبوع الماضي، انتخابات غرفة الشرقية لانتخاب أعضاء مجلس إدارتها في دورتها الـ19، و ذلك في سياق مهم تشهده المنطقة كل 4 سنوات.