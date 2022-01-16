رئيس التحرير

محمود مسلم

أول امرأة تفوز بانتخابات الغرفة التجارية في تاريخ السعودية (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
04:06 م | الأحد 16 يناير 2022
غاريد إحسان عبد الجواد أول امرأة تفوز فى انتخابات الغرف التجارية في السعودية

غاريد إحسان عبد الجواد أول امرأة تفوز فى انتخابات الغرف التجارية في السعودية

فازت سيدة أعمال سعودية، اليوم الأحد، لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الشرقية بالبلاد.

فوز أول امرأة في انتخابات الغرفة التجارية في المملكة العربية السعودية

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة التجارية بالشرقية في دورتها الـ19، فوز 9 مرشحين، حيث احتل المرشح «حمد الحماد» المركز الأول بعدد أصوات بلغت 5 آلاف و 464 صوتا، في حين حصلت سيدة الأعمال «أغاريد إحسان عبد الجواد» على 5 آلاف و 26 صوتا لتحتل المركز الثاني، وتصبح عضوة منتخبة بين 9 أعضاء منتخبين لعضوية مجلس إدارة الغرفة المكون من 18 شخصا، لتكون أول امرأة تفوز في غرفة الشرقية على مستوى انتخابات الغرف التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «نوفوستى» الروسية.

وقالت «أغاريد»، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن المرأة يجب ألا تخاف في عهد الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، داعية كل امرأة إلى ضرورة تنفيذ ما تطمح إليه، حيث تلقى التشجيع المناسب، مضيفة أن والدي ووالدتي كانا أول الداعمين لي، بالإضافة إلى أنها تلقت سيلا من التهاني و احتفت بها وسائل إعلام محلية عدة في المملكة.

اقرأ المزيد:

السعودية تسجل أكثر من 5000 إصابة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

السعودية تتيح الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطفال بين 5 و11 عاما

ارتفاع التضخم في السعودية لأعلى مستوى منذ 6 أشهر ..زيادة تكلفة النقل

السعودية: هطول أمطار غزيرة تستمر حتى السبت و11 منطقة في خطر.. «فيديو»

بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة في المملكة بعد إعلان «أرامكو» السعودية

للمرة الأولى في بريطانيا.. تعيين امراة لمنصب رئاسة مصرف كبير

للمرة الأولى.. امراة تفوز برئاسة جمعية الصحفيين في البحرين