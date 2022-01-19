1260 معدة وماكينة شفط للتعامل مع تراكمات المياه في البحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه جرى نشر جميع المعدات والأطقم اللازمة في الشوارع والميادين للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الأزمات.

وأشار آمنة إلى أن المحافظة رصدت أكثر من 1260 معدة وماكينة شفط خاصة بالحماية المدنية؛ للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

رفع درجة الاستعداد

كما وجه المحافظ باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية تطورات، مع الالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

متابعة ميدانية لأعمدة الإنارة

كما وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية للتأكد من جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال فحص أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة، إلى جانب التأكد من صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وتشهد محافظة البحيرة اليوم سطوع أشعة الشمس وسط هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة على شتى المدن والمراكز، فيما تزداد حدتها بالمدن الساحلية "أدكو، رشيد، المحمودية".