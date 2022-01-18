إحالة 123 عاملا بالمنشآت الحكومية والصحية للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية مكثفة، لمتابعة سير العمل في عدد من المنشآت الحكومية والصحية.

إحالة عاملين للتحقيق

أسفرت الحملات، عن إحالة 123 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات والوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت، للتحقيق؛ لتغيبهم بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة؛ لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

حملات لتشديد الرقابة على الأسواق

كما وجه محافظ البحيرة، أيضا بشن حملات تموينية مكبرة؛ لتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار، وكذلك تكثيف الحملات على المطاعم؛ للتأكد من صلاحية اللحوم المستخدمة، وتم ضبط 7 مطاعم أمس تحتوي على لحوم مجهولة المصدر.

ويوم الخميس الماضي، شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملة رقابية على المنشآت الحكومية والصحية، أسفرت عن إحالة 3 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية زمزم بشبراخيت للتحقيق؛ لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني.

كما تم إحالة 63 من العاملين بالمنشآت الحكومية بقريتي المسين وطيبة بالدلنجات، للتحقيق؛ لتغيبهم عن العمل أيضًا.