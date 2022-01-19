طقس البحيرة اليوم.. تحسن ملحوظ ونشاط لحركة الرياح والعظمى 15

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا مع سطوع لأشعة الشمس، وذلك بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشهدت المحافظة، مساء أمس، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على جميع المدن، بينما زادت حدتها على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

درجات الحرارة في البحيرة

ووفقا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، سجلت درجات الحرارة اليوم 15 درجة مئوية، وبلغت نسبة الرطوبة 47%، فيما سجلت سرعة الرياح 26 كيلو مترا في الساعة، وذلك مع سطوع لأشعة الشمس وارتفاع في درجة الحرارة عن أمس، إذ سجلت أمس 13 درجة مئوية.

استعدادات البحيرة

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة قبل بداية فصل الشتاء، حيث تم تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات مياه الأمطار بجميع المدن والمراكز، وذلك ضمن الخطة الاستباقية لمواجهة الطقس السيئ، كما وجه محافظ البحيرة بمراجعة المنازل الآيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

وشدد «آمنة» على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولا بأول في حال سقوط الأمطار وسرعة تلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها، حيث يتم ربطها بغرف العمليات المركزية في الديوان العام للمحافظة، منوها علي تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد في الشوارع والميادين تحسباً لوقوع الحوادث جراء موجات الرياح الشديدة.

وشهدت البحيرة على مدار الأسبوع الماضي تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان لها حذرت فيه من ان موجة صقيع تسود عددا من المحافظات، لاسيما المحافظات الشمالية ومنها البحيرة.