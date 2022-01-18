غلق 11 مطعما تستخدم لحوما مجهولة المصدر خلال 24 ساعة في البحيرة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة في محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملات رقابية مكثفة على عدد من المطاعم والمحال التجارية لضبط الأسعار داخل الأسواق وفرض الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

غلق 4 محلات بعد ضبط لحوم غير صالحة

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 4 مطاعم لاستخدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغلق عدد 3 محال تجارية غير مرخصة، وجاء ذلك بتأمين قوات شرطة مركز كوم حمادة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية كوم شريك برئاسة إسلام رضوان رئيس الوحدة وسعيد خالد سكرتير الوحدة واللجنة المشكلة من غلق وتشميع عدد 1 مطعم وملحقاته بقرية الطيرية.

ويأتي ذلك استكمالا للمجهودات التي تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بالتنسيق مع إدارة التموين والصحة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، وطبقًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة الأوضاع داخل الأسواق والمحال التجارية وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها حماية لسلامة المواطنين.

غلق 7 محلات

وفي نفس السياق، أسفرت حملة التى نفذتها الوحدة المحلية بمدينة دمنهور، مساء أمس الاثنين، عن ضبط 7 مطاعم تستخدم لحوما مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وجرى التحفظ على كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمجمدة والمفروم والدجاج والكبدة والبورجر والجمبري والسجق، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.