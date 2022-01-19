«فاوتشي» يشرح تطورات فيروس كورونا وموعد القضاء عليه.. 5 مراحل

أعلن «أنتوني فاوتشي»، كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، أنّ فيروس كورونا يمر بـ5 مراحل، مشيرا إلى أنّ العالم لا يزال في المرحلة الأولى منه، بحسب ما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».

وكان موقع «فورشتن»، نقل عن «فاوتشي»، قوله إنّ المرحلة الأولى من المراحل الخمس لفيروس كورونا هي مرحلة تسمى «الوباء الحقيقي»، وفي هذه المرحلة يكون العالم أجمع متأثر بشكل سلبي كبير، كما هو الوضع الحالي.

تفاصيل مراحل وباء كورونا

وأضاف أن المرحلة الثانية، تأتي عندما يبدأ انتشار الفيروس بالتباطؤ، وفي المرحلة الثالثة تتم السيطرة عليه، وفي المرحلة الرابعة تبدأ مرحلة القضاء عليه، وفي الخامسة والأخيرة يتم الاستئصال النهائي للفيروس.

تفاؤل رغم انتشار متحور أوميكرون

وأوضح كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي، أنّ مصطلح التباطؤ يعني انخفاض أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس، ورغم الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بالوباء بسبب المتحور «أوميكرون»، فإن الكثيرين يتفاءلون بحدوث تباطؤ في الإصابات، كما حدث في جنوب إفريقيا بعد الموجة الأخيرة، وقال «فاوتشي» إنه من السابق لأوانه تحديد موعد لمرحلة التباطؤ، بسبب المتحورات التي قد تظهر.

وأفاد أنّ المرحلة الثالثة هي السيطرة، وتعني أن «كوفيد-19» سيصبح موسميا مثل نزلات البرد والإنفلونزا، وبالنسبة إلى «فاوتشي»، فالحال هنا هو وجود الفيروس، لكن دون الحد الذي يؤدي إلى تعطيل الحياة.

وفي المرحلة الرابعة، يبقى الفيروس موجودا في العالم، لكن يتم القضاء عليه في دول أو مناطق معينة، ليصبح حاله مثل حال مرض شلل الأطفال الذي قضي عليه في شمال الكرة الأرضية، كما قال «فاوتشي»، لكنه بقي في مناطق أخرى، ويبدو أن العالم لا يزال بعيدا عن هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى مرحلة الاستئصال، ولفت «فاوتشي»، إلى أن مرض الجدري المعدي هو الوحيد الذي تم القضاء عليه تماما.