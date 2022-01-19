خطوات التأمين على الموظفين وأصحاب المعاشات بالقطاع الخاص.. تعرف عليها

التأمين على العامل أمر هام وإلزامي يجب القيام به من قبل جهة العمل أو المؤسسة، كما تطلب المؤسسات المختلفة أيضا رقمًا تأمينيًا عند تعيين أحد العاملين بها، ما يستوجب على العامل أو الموظف التوجه إلى مكتب التأمينات لمعرفة رقمه التأميني.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، كيفية التأمين على العاملين بالقطاع الخاص الذي يعد إلزاميًا وضروريًا للمؤسسة تجاه العامل أو الموظف، وفق موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خطوات التأمين على العمال بالقطاع الخاص

أولى خطوات التأمين على العمال، تتطلب قيام صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتقديم نموذج التأمين من أصل وصورتين لمكتب التأمين، ويملأ البيانات المطلوبة ويقوم بتوقيع كافة الإمضاءات بالنموذج أعلاه بكل دقة.

كما يجب على صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه، التوجه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ التحاق العامل بالعمل.

ويمكن للعامل المراد التأمين عليه الذهاب بنفسه إلى مكتب التأمينات وإحضار الملفات الخاصة به، وهي صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية مثل نقابة المهندسين أو الأطباء أو المحامين، وشهادة تاريخ الميلاد المميكنة، وصورة بطاقة الرقم القومي الخاص به بشرط أن تكون سارية.

ولابد أيضا من إحضار قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل، وتقديم إقرار استلام العمل إن وجد من أجل إتمام خطوات التأمين، فضلا عن تقديم استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

وبالنسبة لأصحاب المعاشات، يجب استخراج بيان المؤمن عليه بمدة الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وتقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة، ويتقدم باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.