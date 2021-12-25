البنك الأهلي المصري يعلن خططه الاستراتيجية لعام 2022.. ويستكمل مسيرة النجاح الداعمة للتنمية

أعلن البنك الأهلى المصرى عن أهم ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، التى وضعها استكمالاً لما حققه العاملون بالبنك من إنجازات خلال عام 2021 فى مختلف مجالات العمل المصرفى وبمعدلات نمو مرتفعة ومتميزة، وذلك من خلال دوره الداعم للتنمية الاقتصادية والوساطة المالية فى إطار السياسات النقدية والمالية فى مصر.

هشام عكاشة: «قيادة القطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي» و«ترسيخ مبدأ الاستدامة» و«تعزيز التحول الرقمي».. و«دور البنك القومي» ضمن 7 محاور رئيسية لاستراتيجية بنك أهل مصر

وصرّح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن وضع البنك لتلك الخطط المستقبلية يتماشى مع أهم محاور استراتيجيته التى وضعها للفترة من عام 2021 حتى 2023 والتى تتلخص فى سبعة محاور رئيسية هى: قيادة القطاع المصرفى فى مصر نحو تعزيز الشمول المالى الذى يُعد من أهم ركائز الدولة والبنك المركزى، التوجه بقوة نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة فى مختلف أنشطة البنك تفعيلاً لرؤية مصر 2030، تفعيل مبدأ «العميل محور اهتمام البنك» من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفى بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء، تعزيز التحول الرقمى وتجربة العملاء الرقمية فى مختلف أوجه العمل المصرفى وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة فى الذكاء الاصطناعى، الاستمرار فى تطوير الكفاءة والمهارات للعاملين بالبنك من خلال برامج تدريبية وافية بمختلف تخصصاتهم، الاستمرار فى أداء دور البنك القومى كأحد أهم دعائم الدولة ومبادرات البنك المركزى، الاستغلال الأفضل لمختلف موارد البنك بما ينعكس على مستهدفاته وخططه ورفع معدلات أدائه.

وأكد «عكاشة» أن تلك المحاور تأتى فى ضوء الدراسات الشاملة التى تقوم بها فرق العمل المتخصصة بالبنك لأهم احتياجات السوق، وبما يضمن استمرار البنك فى تحقيق مستهدفاته وخططه الطموحة وريادته للسوق المصرفية، بالإضافة إلى استمرار البنك فى دوره فى جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وكذلك إنشاء الشركات فى مجالات المدفوعات والخدمات المالية غير المصرفية من خلال ذراعه الاستثمارية «الأهلى كابيتال».

يحيى أبوالفتوح: نستهدف الوصول بقاعدة عملائنا إلى 20 مليون عميل ونستحوذ على حصص سوقية حاكمة بمختلف فروع النشاط المصرفي

فعلى صعيد نشاط التجزئة المصرفية، أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البنك يستهدف ضخ ما يزيد على 45 مليار جنيه خلال العام المالى 2022 فى محفظة التجزئة المصرفية، استكمالاً للنجاح الذى حققه البنك فى هذا النشاط، حيث بلغ إجمالى محفظة التجزئة المصرفية حتى تاريخه نحو 156 مليار جنيه، متضمنة 11 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى التى يستفيد منها ما يزيد على 100 ألف عميل مستهدفة كافة شرائح المواطنين من محدودى ومتوسطى وكذا فوق متوسطى الدخل، كما بلغ إجمالى مبادرة تمويل إحلال المركبات حوالى 926 مليون جنيه حتى تاريخه يستفيد منها 3.8 ألف عميل.

وفى طفرة غير مسبوقة بلغ حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك حوالى 2.37 تريليون جنيه حتى تاريخه بحصة سوقية تخطت 37% ومن المستهدف الحفاظ على الحصة السوقية للبنك وتحقيق معدلات نمو متميزة عن طريق استقطاب مزيد من العملاء تحقيقاً للشمول المالى.

وفى إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالى وتعزيزاً لدور البنك القومى، أشار «أبوالفتوح» إلى أن البنك يستهدف الوصول بعدد عملائه إلى 20 مليون عميل فى ديسمبر 2022، حيث بلغ إجمالى عملاء البنك الأهلى 18 مليون عميل حتى تاريخه، تتم خدمتهم من خلال 585 فرعاً حالياً، بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، ويستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب وإتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة.

وبشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تُعد من أهم الأنشطة التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى من خلال توفير المزيد من فرص العمل بمختلف التخصصات، أكد «أبوالفتوح» استهداف البنك ضخ حوالى 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بمحفظة تلك التمويلات التى تتنوع بين النشاط الزراعى، والصناعى، والتجارى، والخدمى، والتى يتم توجيهها لخدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية من خلال فرق عمل مدربة لخدمة هؤلاء العملاء، وبما يتناسب مع احتياجات مشروعاتهم ضماناً لأفضل فرص النجاح، مشيراً إلى أن إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل إلى ما يزيد على 103 مليارات جنيه يستفيد منها حالياً حوالى 97 ألف عميل يستهدف البنك زيادتهم بحوالى 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022 ويتم خدمتهم من خلال 249 فرعاً من فروعه لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المستهدف زيادة الانتشار الجغرافى لهذه الفروع، وبالأخص فى منطقة الصعيد التى تُعد من المناطق الواعدة فى هذا المجال.

مشدداً على أهمية دور فرق العمل المدربة التى تتولى تقديم خدمات تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث ينتهج البنك سياسة فعالة لتطوير العنصر البشرى وتدريب الكوادر البشرية التى تتولى تقديم كافة الخدمات المصرفية المالية القائمة على المنح المباشر والمتابعة، أو غير المالية التى تستهدف توجيه المشورة والتوجيه والدعم الفنى لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، حيث يتم تدريب العمالة على أفضل أساليب تقديم الخدمة وأحدثها لضمان أعلى معدلات الجودة.

أما فيما يتعلق بنشاط تمويل الشركات الكبرى، فقد أكد «أبوالفتوح» أن البنك يسعى للحفاظ على مركز الصدارة فى هذا المجال، حيث بلغت الحصة السوقية بالبنك فى تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من إجمالى تمويلات القطاع المصرفى بإجمالى يزيد على 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر، حيث يحرص البنك على منح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريكاً استراتيجياً فى تمويل تلك المشروعات، سعياً لاستمرار قيامه بدوره فى دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتى تنعكس إيجابياً على اقتصاد البلاد، موضحاً أن دور البنك الأهلى المصرى مستمر فى ريادة القروض المشتركة التى بلغت حتى تاريخه 321 مليار جنيه، بلغت حصة البنك الأهلى المصرى منها 171 مليار جنيه، وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديدة وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبَل أى مؤسسة مالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.

داليا الباز: نخطط لزيادة 60 فرعاً جديداً لشبكتنا الجغرافية و2000 صرّاف آلي في 2022.. ومستمرون فى دعم أهداف «المركزي» للسداد الإلكتروني

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك يفعّل استراتيجيته فى الانتشار الجغرافى بمختلف أنحاء الجمهورية بما يتماشى مع توجهات الشمول المالى، حيث يستهدف البنك الوصول بالخدمات المصرفية إلى عدد أكبر من المواطنين فى شتى محافظات الجمهورية بزيادة ستين فرعاً جديداً وألفى ماكينة صرّاف آلى خلال عام 2022، فقد امتدت شبكة فروع البنك حتى تاريخه لتصل إلى حوالى 585 فرعاً ومكتباً، منها 38 فرعاً تعمل بالطاقة الشمسية و55 فرعاً لخدمة العملاء من الصم والبكم، بجانب 5229 ماكينة صارف آلى تشمل 95 ماكينة صارف آلى مجهزة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوى الإعاقة الحركية بما يرسخ مبدأ الاستدامة والمسئولية المجتمعية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.

ويستهدف البنك تفعيل الانتشار غير المسبوق من خلال المبادرة التى أطلقها البنك المركزى مؤخراً لتنشيط السداد الإلكترونى من خلال نقاط البيع POS وتقديم منتجه الجديد Tap on phone كأول بنك فى مصر يحصل على تلك الرخصة، مما يؤكد حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكترونى الخاصة به على دعم توجهات الدولة الهادفة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد ليزيد عدد نقاط البيع POS على 330 ألف ماكينة.

وعلى صعيد التحول الرقمى، وفى إطار الدور الرائد للبنك الأهلى المصرى فى تعزيز مبدأ الشمول المالى وتطوير الخدمات الرقمية، أكدت داليا الباز أن البنك يضع استراتيجية طموحة للتوسع فى خدماته الإلكترونية وتحديث القنوات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعى المعمول بها، سواء من خلال التوسع فى خدمات وقنوات رقمية جديدة تلبى مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة سعى البنك الدائم لتطوير وتحديث بنيته التكنولوجية بما يفى بالتحول الرقمى السريع والمتلاحق من خلال استثمارات متنامية، ويستهدف البنك زيادة نسبة عملاء البنك المستخدمين لخدمة «الأهلى نت» لتصل إلى 80% من عملاء الودائع لتقليل الضغط على الفروع والتيسير على العملاء.

كما أطلق البنك الأهلى المصرى، لأول مرة فى القطاع المصرفى المصرى، خدمة إصدار بطاقة الخصم المباشر الخاصة لحظياً، وهى الخدمة التى يبدأ البنك فى تقديمها لعملائه الجدد كمرحلة أولى من خلال وحداته المصرفية المتنقلة، ويأتى ذلك فى إطار خطط البنك لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة فى الذكاء الاصطناعى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى كافة شرائح عملائه بعد دراسة احتياجاتهم وتلبيتها بهدف حصولهم على خدماتهم المصرفية فى أقل وقت وبأقل مجهود.

وأضافت «الباز» أن البنك مستمر فى تنفيذ خطته للتوسع فى فروع الخدمة الإلكترونية التى وصلت حالياً إلى 37 فرعاً متخصصاً فى تقديم الخدمات الإلكترونية بعدد من المحافظات، وأتاح أيضاً خدمة التحويل اللحظى إلى البطاقات المدفوعة مقدماً من خلال الصراف الآلى.

وفى ذات الإطار، قام البنك بإطلاق خدمات تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصرّاف الآلى والقنوات الرقمية، مع إجراء تحديث شامل للموقع الإلكترونى الرسمى ليخدم نشر الوعى المصرفى لكافة الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية بشكل مبسط مع إمكانية التقديم إلكترونياً على بعض الخدمات والمنتجات عبر الموقع، وذلك تماشياً مع تعزيز الشمول المالى باختيار العملاء لصفحة «الخدمات الذاتية» بموقع البنك الرسمى.

وأكدت «الباز» أن البنك الأهلى المصرى يُعد من أكثر الكيانات المصرفية والاقتصادية المصرية إسهاماً فى مجالات المسئولية المجتمعية متركزة فى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال المساهمة فى تطوير العشوائيات.