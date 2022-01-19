طفل يشنق شقيقه بالخطأ أثناء لهوهما بكفر الشيخ.. «راح في غمضة عين»

«الطفل راح في غمضة عين.. كانوا بيحضكوا ويلعبوا مع بعض، وأخوه شنقه بالخطأ ومات».. العبارات السابقة تلخص تفاصيل مأساوية لواقعة هزت قرية «المرابعين» بكفر الشيخ، بعدما تحولت أصوات الضحك والسعادة لبكاء وصراخ، ما أثار حالة من الحزن بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا خبر وفاة الطفل على نطاق واسع.

توافد الأهالي على منزل عائلة الطفل

وتوافد أهالي القرية على منزل عائلة الطفل في كفر الشيخ لمؤازرة الأسرة وتقديم واجب العزاء لهم، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، خاصة أن الطفل توفى بالخطأ على يد شقيقه، والذي أصيب بحالة من الذعر والانهيار فور وفاة شقيقه.

مدرسة الطفل تنعي وفاته

وفي السياق نفسه، نعى مدير مدرسة المرابعين الإعدادية المقيد بها الطالب وفاة الطالب، وجاء في بيان المدرسة: «نعى مدير المدرسة طلعت نصر وجميع العاملين بالمدرسة الطالب عبدالحميد عاطف إبراهيم حافظ ابن قرية المرابعين المقيد بالصف الثاني الإعدادي بالمدرسة».

وأضاف بيان المدرسة: «البقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اربط على قلب والديه، وارزقهم الصبر والطمأنينة».

بلاغ بوفاة طفل على يد شقيقه

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول طفل جثة هامدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة.

وتبين أن الطفل المتوفى يدعى «عبدالحميد . ع . إ . ح»، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي مقيم بمركز كفر الشيخ، وبسؤال أسرته أفادوا أنه لقي مصرعه على يد شقيقه أثناء اللعب وبدون قصد، بعد أن قام الأخ الأصغر بلف حبل حول رقبة المجني عليه، ما أدى لإصابته بكسرفي حنجرته ووفاته متأثرا بإصابته، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.