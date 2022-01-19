الأوقاف توزع 20 ألف نسخة من سلسلة «رؤية» في 16 محافظة

وزعت وزارة الأوقاف، أكثر من 20 ألف كتاب من سلسلة «رؤية»، على المديريات والمعاهد، في إطار جهود نشر الفكر الوسطي المستنير، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة، ضمن خطة التعاون المشترك بين وزارات: الأوقاف، والثقافة، والأزهر الشريف.

توزيع سلسلة «رؤية» للفكر المستنير بـ16 محافظة

وزع مديرو مديريات الأوقاف في: القاهرة - القليوبية - الجيزة - بني سويف - المنيا - السويس - الإسكندرية - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - الأقصر - البحر الأحمر - قنا، عدد 305 مجموعات من الإصدار الثاني لسلسلة «رؤية» للفكر المستنير، للمناطق الأزهرية.

وتوزيع 311 مجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة «رؤية» للفكر المستنير، لمناطق الوعظ بالأزهر الشريف، بالإضافة إلى 660 مجموعة من الإصدار الثاني لسلسلة «رؤية» للفكر المستنير، و580 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأئمة هذه المحافظات، بإجمالي 20880 كتابًا تم توزيعها في 16 محافظة، وجار استكمال التوزيع.

أسماء كتب السلسلة

تتكون المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، من نحو 15 كتابًا، على النحو التالي:

1- الجاهلية والصحوة.

2- هؤلاء.. هم الإخوان.

3- فهم مقاصد السنة النبوية رؤية عصرية.

4- نساء على عرش مصر.

5- حماية الكنائس في الإسلام.

6- حق الوطن.

7- حوار الأديان والثقافات.

8- تنظيم النسل ومتغيرات العصر.

9- العقل والنص.

10- مقاصد الشرع وقضايا العصر.

11- فلسفة الحرب والسلم والحكم.

12- قضايا الدين والحياة رؤية عصرية.

13- مكارم الأخلاق.

14- مهارات التواصل في السنة النبوية.

15- فن الكتابات والجمل القصيرة (الحكمة والمثل والتغريدة).