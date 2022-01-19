الداخلية تكشف عن «الشعار الجديد» خلال استعدادها للاحتفال بعيد الشرطة

كشفت وزارة الداخلية، عن الشعار الجديد «اللوجو» الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، المحدد له 25 من يناير، ضمن استعدادات الوزارة للاحتفال بعيدها، إذ يخلد الاحتفال ذكرى معركة الشرطة مع الاحتلال الإنجليزي في الإسماعيلية، عام 1952، وشهداء القطاع بها، الذين أصروا على المواجهة بأسلحة بدائية وتقليدية، بينما كان العدو مدججا بأحدث الأسلحة، وأكملوا في طريقهم، حتى كبدوا العدو خسائر فادحة، رغم قلة العدد والعتاد.

ملحمة الإسماعيلية

يوم 25 يناير عام 1952، خاضت قوات الشرطة بالإسماعيلية معركة دامية لصد توغل قوات الاحتلال الإنجليزي التي سعت للسيطرة على المدينة، ودارت معركة طاحنة سقط خلالها 50 شهيدا و80 جريحا، من رجال الشرطة في الإسماعيلية، بعد أن رفضوا الانصياع لإنذار قائد القوة الإنجليزية لإخلاء مكان المواجهات.

حاصرت قوة الاحتلال البريطاني مدعومة بالدبابات والعربات المصفحة، قسم شرطة الإسماعيلية، ومبنى المحافظة، بأكثر من 6 آلاف جندي إنجليزي، مزودين بالأسلحة الثقيلة، بينما كان عدد قوات الشرطة المصرية، لا يتجاوز الـ400، ودارت معركة ملحمية رفضت القوات الانسحاب.

50 شهيدًا في معركة الشرطة بالإسماعيلية

واستمرت معركة الإسماعيلية لأكثر من ساعتين لم تستسلم خلالها قوة الشرطة المصرية، حتى سقط 50 شهيدا و80 جريحا، وعقب انتهاء المعركة باستشهاد قوة الشرطة، أبدى الجنرال الإنجليزي إكسهام، إعجابه بشجاعة المصريين، قائلا:‏ «لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف، لذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا»، وأدى جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام، التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين.