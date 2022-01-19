البورصة تغلق على تراجع جماعي.. و«السوقي» يخسر 6.1 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعاً بنسبة 1.36%، عند مستوى 11715.01 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.26%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2212.99 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3239.68 نقطة متراجع بنسبة 0.61%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.82%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.82%، ليغلق الجلسة عند 2061.34 نقطة، وبلغت قيم التداولات 683 مليون جنيه، من خلال التداول على 185.2 مليون سهم، وتنفيذ 30.196 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 35 سهمًا، مقابل انخفاض 90 سهما، واستقر 66 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يكسر مستوى دعم 11850 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مبيعات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية، قادت المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، في البورصة نحو الهبوط بنهاية التعاملات، مع الأداء السلبي لجميع الأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء المؤشر الرئيسي ليكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 نقطة، مستهدفا بهذا الأداء السلبي مستوى الدعم 11700 نقطة ثم مستوى الدعم الثاني 11600 نقطة.

وأضاف «عيد»: «في حالة ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية ومعاودة الصعود مرة أخرى، يتجه المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30)، إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11850 نقطة».

مؤشر «إيجي إكس 70» يستقر أعلى مستوى 2200 نقطة

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» يقول «عيد»، إنه استقر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة، بالرغم من خسائره الطفيفة اليوم، بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة والتي شهدت أداءا إيجابيًا بالتعاملات اليوم.

ويتوقع أنّ يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2260 نقطة مع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة، ثم مستوى الدعم الثاني 2160 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 40.9 مليون جنيه للعرب، و66.9 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 107.8 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 756.637 مليار جنيه، بخسائر 6.1 مليار جنيه.