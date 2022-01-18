ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.01%، عند مستوى 11860.12 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.25%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2201.03 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.25%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3235.07 نقطة.

مؤشر البورصة « إيجي إكس 50» 0.16%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.16%، عند مستوى 2062.93 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات وقت كتابة التقرير 127.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 26 مليون سهم، عبر تنفيذ 4735 صفقة.

وشهدت بداية التداولات في البورصة بجلسة اليوم التداول على 145 سهمًا، وارتفع 34 سهمًا فقط، فيما انخفض 13 سهمًا، واستقر 98 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 304 ملايين جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 304 ملايين جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 760.734 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد محلل بشركة «إنترناشيونال»، لتداول الأوراق المالية، أنه مع استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12000، أما في حالة عدم الاستقرار أعلاه مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ويؤهله لاختبار مستوى الدعم 11700 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11600 نقطة.

توقعات بوصول المؤشر الرئيسي لمستوى 12000 نقطة

فيما توقع «عيد»، اتجاه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات شراء وفتح مراكز مالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة من قبل المستثمرين الأفراد والعودة مرة أخرى إلى الصعود يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة.