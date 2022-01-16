انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «البورصة للتنمية» في سوهاج 

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، فعاليات مؤتمر «البورصة للتنمية» في نسخته الثانية، الذي نظمته البورصة المصرية بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، استكمالا لبرنامج الترويج للبورصة بباقي محافظات الجمهورية.

أهداف مؤتمر البورصة للتنمية

‎ويهدف المؤتمر لدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل من خلال أسواق رأس المال.‎

فعاليات المؤتمر

‎ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات، أهمها ورشة عمل لمجتمع الأعمال بمحافظة سوهاج، لاستعراض مزايا وإجراءات عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية.

‎وتختتم فعاليات المؤتمر بزيارة إلى مقر جامعة سوهاج، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والبورصة المصرية، تستهدف تقديم برامج تدريبية لطلبة الكليات المختلفة التابعة للجامعة عن أساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والتدريب على الممارسة العملية لإدارة محافظ الأوراق المالية، من خلال أنظمة التداول الافتراضية التي طورتها البورصة المصرية.

وكانت البورصة المصرية، أطلقت النسخة الأولى من مؤتمر «البورصة للتنمية»، من محافظة بورسعيد في شهر نوفمبر 2021.