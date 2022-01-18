مؤشرات البورصة ترتفع بجلسة منتصف الأسبوع.. والسوقي يربح 2.3 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، اليوم، على ارتفاع جماعي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع نسبته 0.15%، عند مستوى 11876.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 1.05%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2218.72 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3259.48 نقطة مرتفعا بنسبة 1.01%.

«إيجي إكس 50» يغلق على ارتفاع 0.9%

وصعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.9%، ليغلق الجلسة عند 2078.19 نقطة، وبلغت قيم التداولات 633 مليون جنيه، من خلال التداول على 163.7 مليون سهم، وتنفيذ 28.631 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا، إذ ارتفع 96 سهما، فيما انخفض 21 آخرين، واستقر 77 سهمًا دون تغيير.

المؤشر الرئيسي يختبر مستوى المقاومة 12200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة نجحت في الإغلاق على ارتفاعات جماعية، بفضل الأداء المتباين لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية، بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 11850 نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية والمصرية نحو البيع مع انخفاض احجام وقيم التداول، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر الرئيسي للبورصة بالتباين.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 11850 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 12000 نقطة، مدعوما أيضا باستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، متوقعا أنه في حالة ظهور عمليات بيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11850 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11700 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» ينجح في اختراق المقاومة 2200 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، شهد أداء إيجابي بالتعاملات اليوم، مدعوما بعمليات شراء مكثف من المستثمرين الأفراد بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ونجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي، وهو 2200، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 31.7 مليون جنيه للعرب، و57.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 88.8 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 762.753 مليار جنيه، بمكاسب 2.3 مليار جنيه.