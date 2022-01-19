رئيس جهاز مدينة ناصر يكشف موعد بدء تسليم وحدات «سكن مصر»

قال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز مدينة ناصر، بغرب أسيوط، إن المدينة المنتمية لمدن الجيل الرابع، تعتبر هي الأحدث، إذ أنها تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا في إدارة مرافقها، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأضاف «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معدلات تنفيذ المشروعات في المدينة سواء كانت خدمية أو سكنية، تسير وفق الجدول الزمني المخطط لها، إذ تم الانتهاء من عدة مشروعات بها.

تسليم وحدات سكن مصر بداية من شهر مارس

وتابع أنه مع بداية شهر مارس المقبل، سيتم البدء في تسليم الوحدات الخاصة بمشروع «سكن مصر» لمستحقيها، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال سواء الإنشائية أو أعمال التشطيبات بجانب أعمال «اللاند سكيب» والتنسيق العام للموقع.

وفيما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي، قال رئيس جهاز مدينة ناصر، إنه تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات الخاصة بتلك الوحدات، ولكن بانتظار أن ينتهي صندوق التمويل العقاري من تخصيص الوحدات وبعد انتهاء عملية التخصيص سوف يتم البدء في توزيع الوحدات لمستحقيها.

«عبدالله»: الجهاز تلقي طلبات عديدة للحصول علي أراضي

كما لفت إلى أن الجهاز خلال الفترة الماضية تلقي الكثير من الطلبات من رجال الأعمال والقطاع الخاص للحصول علي أراضي في المدينة سواء للتطوير العقاري أو لإنشاء مشاريع خدمية، مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك الطلبات وإرسالها إلى هيئة المجتمعات العمرانية للموافقة عليها.

مدينة ناصر تبعد 14 كم من مدينة أسيوط

وأوضح «عبدالله» أن مدينة ناصر تتمتع بموقع فريد، إذ تبعد 14 كم من مدينة أسيوط و4 كم من مطار أسيوط، ومشيدة علي مساحة 6006 فدان، لذا من المتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة.

فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 1600 فدان، تضم 66 عمارة إسكان اجتماعي تم الانتهاء منهم، و110 عمارة سكن مصر تم الانتهاء منهم، بالإضافة لمجمع خدمات وجاري تنفيذ مرافق وطرق المرحلة الأولى بمساحة 1600 فدان.