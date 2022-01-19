أول صور للعمارة التي قُتلت بها الطالبة روان الحسيني في كفر الشيخ

رصدت عدسة «الوطن» أول صور للعمارة السكنية التي شهدت مقتل اللاعبة روان الحسيني، لاعبة فريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي في محافظة كفر الشيخ.

العمارة تطل على شارع رئيسي

وتبين أن العمارة السكنية منشأة منذ سنوات طويلة، وتطل على شارع الجيش الرئيسي بمدينة دسوق بجوار أحد البنوك الخاصة، ومكونة من 6 أدوار، وكل دور به 3 وحدات سكنية يقطنها عدد من الأسر.

كما تبين أن العمارة التي شهدت مقتل روان لا يحتوي مدخلها الحديدي على أي كاميرات مراقبة، أو أسانسير، سوى الكاميرات الخاصة بالبنك ومغسلة أسفل العمارة.

بلاغ بمقتل الطالبة روان

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ تلقى إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بعثورهم على جثة «روان.م.ا»، 21 سنة، طالبة جامعية، وتقيم بمدينة دسوق، وبها آثار خنق حول رقبتها. وبسؤال ذويها أفادوا بتلقيهم مكالمة من مجهول من خلال هاتفها يخبرهم بوجود الجثة فوق سطح إحدى العمارات.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارة إسعاف ونقلت جثة الطالبة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة والتي صحرت بالدفن بعد انتداب الطب الشرعي ومعاينة الجثة وشيعت أسرتها جنازتها من سجد سيدي إبراهيم .فيما تكثف الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ من جهودها لكشف غموض الحادث، وذلك بمراجعة كافة كاميرات المراقبة في منطقة الحادث، وسؤال المحيطين بالمكان وشهود العيان.