نهضة مصر تنشر «الأعمال الكاملة في الفكر الإسلامي» لـ عباس العقاد

أعلنت دار نهضة مصر، نشرها «الأعمال الكاملة في الفكر الإسلامي» للكاتب والمفكر الكبير عباس محمود العقاد، ضمن قائمة إصداراتها المميزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، التي تنطلق الأربعاء المقبل.

وأوضحت الدار في بيان لها، أن الأعمال الكاملة جرى تقسيمها على مجلدين، مؤكدة حرصها على جمعها بعناية، لتكون مرجعًا قيمًا لجميع القراء والمهتمين بمجال الفكر الإسلامي، إذ حرص الكاتب الراحل، على مناقشة أزمة جمود الفكر الإسلامي، وطرح العديد من الموضوعات والأفكار ومناقشتها بالأدلة والبراهين من القرآن الكريم والسنة.

10 كتب للعقاد في المجلد

وتتضمن الكتب: «الإنسان في القرآن، المرأة في القرآن، الإسلام دعوة عالمية، الإسلام في القرن العشرين، ما يقال عن الإسلام، حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، التفكير فريضة إسلامية، الفلسفة القرآنية، الديمقراطية في الإسلام، أثر العرب في الحضارة الأوربية».

وجاء في كلمة الناشر ما يلي: «من خصائص العقل ملكة الإدراك التي يُناط بها الفهم والتصور، وهي على كونها لازمة لإدراك الوازع الأخلاقي، وإدراك أسبابه وعواقبه، ومن خصائص العقل، أنه يتأمَّل فيما يُدركه، ويُقلبه على وجوهه، ويَستخرجُ منه بواطنه وأسراره، ويَبني عليها نتائجه وأحكامه»

وتابعت الدار، وهذه الخصائص في جُملتها تجمعها ملكة «الحكم»، وتتصل بها ملكة الحكمة، وتتصل كذلك بالعقل الوازع، إذا انتهت حكمة الحكيم به إلى العلم بما يحْسُن، وما يقبح، وما ينبغي له أن يطلبه وما ينبغي له أن يأبه.. ومن أعلى خصائص العقل الإنساني «الرشد»، وهو مقابلٌ لتمام التكوين في العاقل الرشيد، ووظيفة الرشد فوق وظيفة العقل الوازع، والعقل المدرك، والعقل الحكيم.

ولفتت إلى أن المفكر عباس محمود العقاد، هكذا منذ سنوات طويلة، أزمة جمود الفكر التي طالت عالمنا الإسلامي، فسعى إلى طرح الأفكار ومناقشتها بالبراهين من القرآن الكريم, والمنطق من السنة، حتى لا ننحاز لتطرف في الفكر، ولا نركن لتجهيل في الوعي، فكانت كتاباته عن حقيق الدين الذي أبهر العالم بالفكر والأخلاق، فصنع حضارة لم تكن المشاركة فيها حكرًا على المسلمين، حين احتضن كل كفاءة وعقلٍ مبدعٍ وإنجاز أفاد البشرية.

وفي وقت تشتد هجمات التطرف على الوعي، وتتوالى فيه حوادث الإرهاب باسم الدين زورًا، كانت تلك الخطوة من دار نهضة مصر، لتجميع الأعمال الكاملة في الفكر الإسلامي لهذا المفكر العظيم.

تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكبر وأقدم معارض الكتاب في العالم العربي، تنظمه هيئة الكتاب المصرية، ويشارك في هذه الدورة 1067 ناشرا، من 50 دولة، ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي معرض الكتاب يوم 26 يناير الجاري، وتتواصل الفعاليات إلى يوم 7 فبراير المقبل، تقام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 قاعات للعرض.