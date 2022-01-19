 وزيرة الثقافة تعلن بدء حجز تذاكر دخول معرض الكتاب.. اعرف الخطوات

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، عن بدء حجز تذاكر دخول الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا والتي تأتي تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وقالت «عبد الدايم» إن وزارة الثقافة استثمرت نجاح المنصة الرقمية التي تم تأسيسها في الدورة الماضية لتقديم خدمات حجز تذاكر الدخول، وتم تطويرها في الدورة 53 ليتاح من خلالها حجز التذاكر أيضا والدفع الإلكتروني، إلى جانب خدمات توصيل الكتب المشتراة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مضيفة أن الحجز المسبق من خلال المنصة يساهم فى منع تزاحم الجمهور على بوابات الدخول إذ يتم الاكتفاء بإظهار QR كود عند البوابات لتأكيد الدخول.

اقرأ أيضا هيثم الحاج علي: خدمات لأول مرة في معرض الكتاب 2022

وأكدت على ضرورة اتباع الزوار لكافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا وإحضار ما يثبت تلقي لقاح كوفيد 19.

من جانبه، أوضح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن خطوات حجز تذاكر زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53 كالتالى:

الدخول إلى الموقع الرسمي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب ‏www.cairobookfair.gebo.gov.eg2

الضغط على زر «احصل على التذاكر الآن».

ادخل عدد التذاكر المطلوب حجزها.

املئ البيانات المطلوبة للحصول على التذكرة: اسمك ورقم الهاتف المحمول.

اختار وسيلة السداد المناسبة لك: بطاقات بنكية، كروت ميزة، دفع نقدي عن طريق مصاري أو أمان أو بي أو ممكن أو باي.

اقرأ أيضا تعرف على خطوط مواصلات معرض الكتاب 2022.. عشان تروح بسهولة

عند السداد بالبطاقات البنكية أو كارت ميزة يتم إتباع الخطوات الآتية:

ادخل رقم الكارت المكون من 16 خانة.

ادخل تاريخ انتهاء الكارت «شهر ثم سنة».

ادخل رمز الأمان (الـ 3 أرقام المدونين في ظهر الكارت).

بعد التأكيد يتم تحويلك لصفحة تأكيد الحجز مرفق بها التذكرة ويصلك رسالة نصية علي رقم الهاتف الذي تم إدخاله عند التسجيل برابط التذكرة.

عند اختيار السداد بـ: مصاري، أمان، بي، ممكن، باي: