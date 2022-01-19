«القومي للترجمة» يطرح أحدث إصداراته في «معرض الكتاب»

تستعد قطاعات وزارة الثقافة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأحدث الإصدارات، فيما أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مشاركته بمجموعة متنوعة من أحدث الكتب في الدورة الـ53 من المعرض الذي تنطلق فعالياته يوم 26 يناير الجاري.

أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة

وجاءت إصدارات المركز القومي للترجمة كالتالي: «متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار» من تأليف ريتشارد وولين ومن ترجمة محمد عناني، و«التحدي الصيني: تشكيل اختيارات قوة ناهضة» من تأليف توماس جيه كريستنسن ومن ترجمة خالد الفيشاوي وأحمد زكي أحمد.

إصدارات من سلسلة الإبداع القصصي

ومن سلسلة الإبداع القصصي رواية «بعيدًا عن روما» من تأليف بابلو مونتويا ومن ترجمة جيهان أمين، ورواية «ناجازاكي» من تأليف إيريك فاي ومن ترجمة سحر سمير يوسف، و«تاريخ روسيا: من القبيلة إلى الأمة» من تأليف ليف غوميليوف ومن ترجمة عاطف معتمد، سعد سيد خلف ووائل فهيم.

إضافة إلى «الحكومة الصالحة» تأليف بيير روزنفالون ومن ترجمة نجوى حسن ، «ابن أخي رامو» من تأليف دنيس ديدرو و من ترجمة عبد الرشيد محمودي، «ما بعد التاريخ: الخيال التاريخي في أوروبا القرن التاسع عشر» لهايدن وايت ومن ترجمة شريف يونس، و«الدليل الإرشادي للخلايا الجذعية» من تأليف بول نوبيلفر ومن ترجمة محمد حسونة ومن مراجعة وتقديم حسين ثابت، «المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي» ليوسف البصير و من ترجمة أحمد محمود هويدي.

وتشمل أحدث إصدارات المركز القومي للترجمة «المذهب الإنساني في الغرب» من تأليف عبد النور بيدار ومن ترجم فوزية العشماوي، «هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب» من تأليف إيفرت كارل دولمال، من ترجمة محمد حسونة، و«جغرافية السياسة في روسيا» من تأليف ألكسندر دوجين ومن ترجمة عاطف معتمد، سعد خلف ووائل فهيم.