أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الخميس 20 يناير 2022

ينصح العديد من الأطباء بتناول الخضراوات، والحرص على تواجدها على مائدة الطعام يوميا، وإدخالها في تحضير العديد من الوجبات، وتناول السلطة بكثرة، خاصة التي تحتوي على العديد من الأنواع، التي تمد الجسم بالطاقة والفيتامينات المختلفة، كما أنها مناسبة جدا للأشخاص النباتيون.

ويبحث الكثيرون عن أسعار الخضروات لشرائها يوميا، لذت تستعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة اليوم الخميس 20 يناير الجاري، وفق جولة لـ«الوطن» في منطقة الدقي ومنطقة إمبابة، التي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم

ينصح بتناول الفلفل لتقوية المناعة في ظل مواجهة فيروس كورونا، وللراغبين في شرائه فقد سجل سعر الفلفل الألوان اليوم نحو 20 جنيها.

كما سجل سعر الفلفل الرومي مبلغ قيمته 7 جنيهات، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، كما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي قيمة 10 جنيهات، وتراوح سعر الباذنجان اليوم بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

بينما تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 إلى 4 جنيهات، الذي يقبل على شرائه الكثيرون، لاستخدامه في عمل المحشي، خاصة في فصل الشتاء.

سعر الملوخية في الأسواق

وسجل القرنبيط للحبة التي تصل وزنها 2 كيلو نحو 7 جنيهات، وسعر الجزر نحو 5 جنيهات للكيلو، ووصل سعر الكابوتشي اليوم نحو 10 جنيهات، وبالنسبة لسعر الخس، فوصل إلى 3 جنيهات للحبة الواحدة.

وبلغ سعر الخس الأحمر 5 جنيهات، فيما بلغ سعر الخس المشرشر 4 جنيهات للحزمة، وبلغ سعر البسلة نحو 8 جنيهات، كما وصل سعر الملوخية الخضراء في الأسواق إلى 4 جنيهات، بينما سجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات، وكيلو جرام السبانخ بلغ نحو 7 جنيهات.