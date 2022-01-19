الحكومة: طرح 6 مجمعات صناعية جديدة آخر يناير الجاري

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، موقف تنفيذ المجمعات الصناعية في المحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن خطة تنفيذ المجمعات الصناعية والتوسع في إنشائها، جزء أصيل من توجه الدولة نحو دفع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في توفير فرص العمل للشباب، ودعم الإقتصاد الوطني.

واستعرضت الدكتورة نيفين جامع أبرز ملامح المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، التي تحمل عنوان «مصنعك جاهز للترخيص»، مشيرة إلى أنها تعدُ حلاً تنموياً لتشجيع الاستثمارات، وإتاحة الفرصة لإنطلاق القدرات الإبداعية، بجانب توفير فرص العمل، وتعميق التصنيع المحلي بهدف الإرتقاء بالصناعة المصرية.

مدبولى: المجمعات الصناعية تسهم في توفير فرص العمل

وحول موقف خطة تنفيذ المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة، أشارت الوزيرة إلى أنه من المستهدف تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً، تضم 4311 وحدة صناعية، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.4 مليار جنيه.

وأكدت الوزيرة أن عام 2021 شهد طرح عدد 7 مجمعات صناعية، بمحافظات: الإسكندرية، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، ضمت 1751 وحدة صناعية، في مجالات الصناعات البلاستيكية، والكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وغيرها، لافتة إلى أنه تم تخصيص 761 وحدة صناعية منها، لصالح 458 مستثمراً.

موقف المجمعات الصناعية المقرر طرحها

وعرضت نيفين جامع موقف المجمعات الصناعية المقرر طرحها فى الاسبوع الأخير من يناير 2022، مشيرة إلى أنها تتضمن 6 مجمعات صناعية، بمحافظات قنا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، والبحيرة، في مختلف المجالات، كما أشارت إلى عدد من الإجراءات التي تمت لتعديل بعض الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات شروط المجمعات الصناعية خلال الفترة المقبلة.

وعرض اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، موقف التشغيل في المجمعات الصناعية التى تم طرحها من قبل، مشيراً إلى أنها تبلغ 4 مجمعات في مدينة بدر، وبورسعيد، والسادات، والإسكندرية، وتضم 739 وحدة صناعية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 700 وحدة منها للمستثمرين، ومن بينها 510 وحدات منتجة بالفعل حالياً، وبقية الوحدات يتم تجهيزها للتشغيل.

وتناول اللواء محمد الزلاط موقف المجمعات الحرفية المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيراً إلى أن ذلك يشمل إنشاء 28 مجمعاً صناعياً في 18 محافظة مستهدفة، حيث استعرض بالتفصيل الأراضي التي تم اختيارها للتنفيذ بهدف تذليل كافة المعوقات تمهيداً لبدء التنفيذ في أسرع وقت.