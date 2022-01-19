مستشار الرئيس للشؤون الصحية: إصابات الموجة الجديدة لكورونا كثيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، فيروس كورونا يصيب الجسم كله، والموجة الحالية إصابتها كثيرة وحدة الأعراض بسيطة جدا، لافتا إلي أن فيروس كورونا يصيب الجهاز التنفسي بشكل واضح.

وتابع الدكتور عوض تاج الدين في مؤتمر صحفي للاعلان عن أحدث تحورات فيروس كورونا، وكيفية تشخيص متحور «أوميكرون» وفاعلية «بي سي آر» في اكتشافه، بجانب الإعلان عن أحدث البرتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر، موضحا أن 20% من الحالات الشديدة تنعكس علي الرئة وتؤثر الي الشريان التاجي.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية الموجة الجديدة لا داع للخوف منها، واللقاحات ساهمت كثيرا في الحد من انتشار العدوي والتأثير علي حدة المرض، لافتا إلى أن اللقاحات لا تعطي المناعة الكاملة لكنها تخفف شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.