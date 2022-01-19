مستشار الرئيس: الحديث عن انتهاء موجات كورونا «توقعات».. وربنا سترها معانا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن مضاعفات فيروس كورونا تختلف من شخص إلى آخر وتستمر من 3 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن متحور أوميكرون أعراضه مشابهة كثيرا لنزلات البرد والانفلونزا الموسمية، لكن في الموجات السابقة كانت أعراض الإصابة بكورونا مختلفة .

تاج الدين عن انتهاء كورونا: كل المنتشر توقعات وربنا سترها معانا

واستعرض «تاج الدين» الأعراض المنتشرة في الموجة الحالية لفيروس كورونا وهي احتقان في الزور والرشح والسعال و التهاب في الشعب الهوائية، لافتا إلى أن هذه الأعراض سائدة خلال هذه الموجة فقط، أما الموجات السابقة فكانت تتميز بفقدان حاستي الشك والتذوق وهذه الموجة قليلة جداً.

وعن انتهاء موجات كورونا، قال ممازحا: «اسأل الفيروس.. إحنا الحمد لله مسيطرين علي الفيروس بشكل كبير.. ربنا سترها معانا.. لكن الحديث عن انتهاء الموجة هو مجرد توقعات فقط».

إمكانية الإصابة بكورونا والانفلونزا

ومن جهتها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يمكن للشخص أن يصيب فيروس كورونا والانفلونزا الموسمية ولوحظ ذلك في الموجة الأولي لفيروس كورونا، وتابعت العسال أن الموجات الاخري لفيروس كورونا اختلفت بشكل كبير وفقا للتاريخ المرضي.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر صحفي لبحث أحدث تحورات فيروس كورونا، وكيفية تشخيص متحور «أوميكرون» وفاعلية ال «بي سي آر» في اكتشافه، إلى جانب الإعلان عن أحدث البرتوكولات العلاجية للتعامل مع فيروس كورونا بشكل مباشر، وبنسب شفاء عالية، علاوة على استعراض مستقبل التحورات الجديدة، وما إذا كان هناك موجات جديدة لتحورات كورونا.