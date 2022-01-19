أحمد حاتم يثير فضول الجمهور بشأن الجزء الثاني من مسلسل «أنا وهي»

الفنان أحمد حاتم، يكشف تكهنات عن جزء ثان من مسلسل «أنا وهي»، بعد مطالبة الجمهور، حيث شارك «استوري» عبر «إنستجرام» معلقا: «مش الأخيرة و لا حاجة»، وذلك بعد نشر هنا الزاهد منشورا تؤكد انتهاء حلقات العمل بعد 4 أيام.

الزاهد تشوق الجمهور: تفتكروا هيحصل إيه؟! .. متابعين: سليم هيرجع الهند

شاركت الفنانة هنا الزاهد منشورًا من خلال موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، عن موعد انتهاء أحداث مسلسل «أنا وهي»، بعد 4 أيام.

أعلنت الفنانة هنا الزاهد عن موعد انتهاء حلقات مسلسل «أنا وهي»، الذي تقوم ببطولته مع الفنان أحمد حاتم، والفنان الكبير أشرف عبد الباقي، الذي يعرض على قناة «CBC» حاليا.

وقامت هنا الزاهد بتشويق الجمهور عن الأحداث القادمة، حيث علقت على الصورة التي قامت بمشاركتها من خلال حسابها الشخصي عبر «إنستجرام»، معلقة: «فاضل ٤ حلقات ومسلسل انا وهي يخلص.. تفتكروا الحلقات الجاية ايه اللي هيحصل؟».

انهالت التعليقات من الجمهور على منشور هنا و إعلانها عن انتهاء حلقات المسلسل، معبرين عن حزنهم لاقتراب انتهاء الحلقات قريبا.

حيث علق احدهم قائلا: «زعلانة أوي انه هيخلص بعد كام يوم ياريت لو كان اكثر من ٣٠ حلقة كمان وكل حلقة ساعتين مش هنزهق منك والله»، وعلق آخر: «احلى مسلسل عربي شفته للفترة الاخيرة رح افتقد وجوده وابداعك».

وأشاد البعض بدور هنا الزاهد، معلقا: «المسلسل تحفة بجد وانتي ابدعتي في انك تقدري تضحكينا وتعيطينا بسهولة كده ما شاء الله»، والاخر طالب بعرض جزء اخر من المسلسل تكون عدد حلقاته 60 حلقة، قائلا: «ياريت تسمعوا رأي الجمهور أننا نطالب المسلسل ستين حلقه وكل حلقة ساعتين مين معايا».

بينما كانت هناك توقعات من الجمهور من خلال التعليقات، وكانت أبرزها، أحدهم معلقا: «حاسة ان سليم هيرجع لهند وهيتجوزوا في الآخر تاني».

تفاصيل مسلسل «أنا وهي»، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، وأشرف عبد الباقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، بمواقف طريفة في عيادة دكتور نفسي يدعى «شيرين»، والذي يجسده عبد الباقي، وحاتم احد المرضى الذين يتولى شيرين علاجهم.

ويقع احمد حاتم وهنا الزاهد بالحب، بتشجيع من الفنان أشرف عبد الباقي.