هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وتحتفل بنجاح «أنا وهي»

أعلنت الفنانة هنا الزاهد، تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الحمد لله سلبي كورونا»، وذلك بعد مرور ما يقرب من 10 أيام على إعلان إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بالفيروس التاجي، تزامنا مع بدء عرض مسلسلها الجديد «أنا وهي».

هنا الزاهد تحتفل بنجاح «أنا وهي»: «مبسوطة بردود أفعالكم»

وعلى الجانب الأخر، تحتفل «هنا» بالنجاح الذي حققه مسلسل «أنا وهي»، المعروض على شاشة «CBC»، وأوضحت في تدوينتها: «مبسوطة جدا بردود أفعالكم على المسلسل والمشاهدات العالية، شكرا لك الناس اللي بعتولي على شخصية (هند)، وشكرا لكل الناس اللي كلمتني لأني تعبت جدا في الشخصية دي».

وتابعت هنا الزاهد: «عايزة أشكر الدكتورة منى قطب منتجة المسلسل، والمخرج سامح عبد العزيز، لأن بجد كانوا مهتمين بكل تفصيلة عشان المسلسل يطلع كده، وأستاذي أشرف عبد الباقي وصديقي أحمد حاتم، بجد اتبسط واستمتعت جدا بالتمثيل معاكوا في المسلسل».

مواعيد عرض مسلسل «أنا وهي»

وبدأت قناة «CBC»، عرض مسلسل «أنا وهي»، مع بداية العام الجديد، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الساعة 2:30 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الـ 12 ظهرا، على قناة «CBC»، بينما يعرض على شاشة «CBC دراما»، في تمام الساعة الـ 11 مساء.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا حول «سليم»، و«هند»، اللذان يتلقيان في عيادة الطبيب النفسي، وتتلاقى السبل بهما، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم أشرف عبد الباقي، هنا الزاهد، أحمد حاتم، مريهان حسين، عارفة عبد الرسوم، محمود البزاوي وسلوى محمد علي.