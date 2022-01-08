هنا الزاهد ترد على انتقادات «أنا وهي»: يا ريت قبل ما نهاجم نتفرج

رغم النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أنا وهي إلا أنه تعرض خلال الساعات الماضية للهجوم من قبل بعض متابعي المسلسل عبر موقع التغريدات «تويتر»، بعد مشهد هنا الزاهد في الحلقة الخامسة من المسلسل، وتعبيرها عن سعادتها بـ«المعاكسات» التي تتعرض لها خلال حديثها مع طبيبها النفسي، وهو الأمر الذي اعتبره بعض المتابعين أن المسلسل ضد مواجهة التحرش.

هنا الزاهد ترد على هجوم مسلسلها أنا وهي

ولكن الفنانة هنا الزاهد خرجت عن صمتها وردت على تلك الانتقادات ونفت أن يكون الهدف من المشهد هو التحريض على التحرش، مؤكدة على أن شخصية في مسلسل أنا وهي مريضة نفسية، وأنها دائما ما تخبر طبيبها النفسي: «إن مفيش حد هيبصلي بسببب سلوكي العدواني وهنا الشخصية بتكذب وهو عارف».

هنا الزاهد: لو كان في زمن تاني كان عادي

وأضافت هنا الزاهد: «لو كنا في زمن تاني، كان هيبقى عادي ومفيش حاجة.. أيام الأبيض والأسود في الأفلام كان في معاكسات اللي مش بتخدش وتجرح البنت.. بس العيب في الزمن اللي إحنا فيه.. بعتذر لأي بنت ممكن تكون اتضايقت».

كما أشارت إلى أنه خلال برومو المسلسل تعرضت هند إلى التحرش، ولكنها لم تصمت عن حقها، قائلة: «لو شوفتوا البرومو في واحد تحرش بيها لفظيا وهو على الموتسيكل ومسابتش حقها وردت وبهدلتوا، واللي بيتفرج عارف إن الشخصية دي مبتسبش حقها أصلا».

واختتمت هنا الزاهد كلامها قائلة: «يا ريت قبل ما نهاجم نتفرج منخدش جملة ونقول ليه قالت كده عشان أنا مقدرش أهزر في حاجة زي كده لأني عانيت منها زي بنات كتير، وأكيد عارفين واقعة الأتوبيس واني روحت الأقسام وارتحت نفسيا لما خدت حقي».

أبطال مسلسل أنا وهي

مسلسل أنا وهي من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبدالعزيز ويشارك في بطولته بجوار هنا الزاهد ووأحمد حاتم كل من: أشرف عبد الباقي، ومحمود البزاوي، وسلوى محمد علي.