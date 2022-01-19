الرئيس الإيراني يصلي العشاء في الكرملين ويؤكد: زيارتي لروسيا نقطة تحول

نقلت وسائل إعلام إيرانية، صورة لـ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يؤدي صلاة العشاء في إحدى قاعات الكرملين في موسكو، خلال زيارته إلى روسيا، اليوم.

أول زيارة للرئيس الإيراني لروسيا

التقطت الصورة التي نشرتها وكالة تسنيم الإيرانية، شبه الرسمية، عبر تطبيق تيليجرام خلال أول زيارة رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، إذ أجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، شملت طيفا واسعا من الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال قبيل توجهه لزيارة روسيا، التي بدأها اليوم الأربعاء، للقاء نظيره فلاديمير بوتين، إن هذه الزيارة ستشكّل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو، وتعزز التعاون الإقليمي، في مواجهة ما وصفه بالأحادية.

رئيسي: مستوى التعاون الراهن بين روسيا وإيران غير مرضٍ

وأعرب الرئيس الإيراني، عن أن مستوى التعاون الراهن بين روسيا وإيران غير مرضٍ للبلدين، مؤكدا أنه يجب أن يتم رفعه الى مستوى أعلى.

وأعرب عن أمله، أن تكون هذه الرحلة خطوة فعالة تجاه ما وصفه بضمان المصالح المشتركة بين البلدين المؤثرين على الساحتين الاقليمية والدولية.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس إيراني روسيا منذ عام 2017، وقد جاءت الزيارة بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يزور رئيسي روسيا في زيارة تستغرق يومين، ويلقي خطابا أمام الدوما الخميس.

بوتين: نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي

وفي المقابل، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الاجتماع مع نظيره الإيراني، أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها.

وقال بوتين، في مستهل اجتماع عقده مع الرئيس الإيراني في موسكو: نتعاون بشكل وثيق جدا على الصعيد الدولي، ناهيك عن أن جهودنا ساعدت بدرجة كبيرة الحكومة السورية في تجاوز التهديدات المرتبطة بالإرهاب الدولي.