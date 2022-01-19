القبض على قاتل الطالبة روان الحسيني.. تعقبها لقتلها وسرقة قرطها الذهبي

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ من القبض على المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة فريق كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، وذلك بعد اقل من 48 ساعة من ارتكاب الواقعة، حيث تبين أنه مسجل خطر شقي، مقيم بمدينة دسوق.

المتهم تعقب الضحية لتنفيذ فعلته

وأكد مصدر أمني لـ" الوطن"، أن المتهم تعقب الطالبة اثناء خروجها مكن نادي دسوق الرياضي واستغل الظلام بمدخل عمارة الزعيم بشارع الجيش وهو مكان إقامة خالتها التي كانت ستذهب روان لزيارتها وخنقها عدة مرات واستطاع ان يحملها إلى اعلى سطح العمارة وقام برطم رأسها في الجدران ثم استولى على القرط الذهبي الخاص بها وسرقة هاتفها المحمول بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بوالدتها يخبرها أن جثة ابنتها فوق سطح العمارة.

تحديد هوية قاتل الطالبة روان الحسيني

وعقب تحديده بمعرفة فرق البحث بمديرية أمن كفر الشيخ ، انطلقت قوة أمنية عقب تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت دخوله بعد روان الحسيني مبارشة، وتبين أنه يدعى "إ. م. م" مسجل خطر سبق شقي، مقيم بمدينة دسوق، وتم اتهامه في 17 سابقة من بينها الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وعند مواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وأن الهدف منها السرقة. حرر محضر بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق بمدينة دسوق، لاستكمال الإجراءات.

الوطن استعرضت شهادات الجيران الذين أكدوا ان مدخل العمارة مظلم

يذكر أن " الوطن"، قد كشفت اليوم عن وجود ظلام في مدخل العمارة وتعطل بعض اللمبات الكهربائية ما جعل المدخل مظلم، وأن الباب الحديدي الفاصل بين الأدوار الخمسة والدور السادس كان مفتوحا وقت ارتكاب الواقعة.