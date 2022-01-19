أسعار ومواصفات «نيسان قشقاي» موديل 2022 في مصر: أغلاها بـ505 آلاف جنيه

مع بداية العام 2022، أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية «نيسان» أسعار الموديل الجديد للسيارة «نيسان قشقاي 2022»، ضمن قائمة الأسعار الجديدة المُعلن عنها لعدد من السيارات المالكي من الوكلاء المحليين.

ونرصد السطور التالية قائمة الأٍسعار الرسمية للسيارة نيسان قشقاي موديل العام 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة.

قائمة أسعار نيسان قشقاي موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المحلي في 3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

- الفئة الأولى بسعر 430,000 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 465,000 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 505,000 جنيه.

تجهيزات نيسان قشقاي موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.3 لتر 1300 سي سي، ينتج قوة قدرها 148 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 250نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ساعة في غضون 8.9 ثانية، وتستهلك متوسط 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

أبعاد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022

- الطول الكلي 4425 ملم.

- العرض الكلي 1835 ملم.

- الارتفاع الكلي 1625 ملم.

- طول قاعدة العجلات 2665 ملم.

- ارتفاع السيارة عن الأرض 180 ملم.

وسائل الأمان في قشقاي موديل 2022

السيارة مزودة بعدة تجهيزات، ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، و فرامل يد كهربائية، وتنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، ونظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المؤقت، مثبت سرعة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، مفتاح ذكي – إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وبرنامج قيادة متعددة، ومصابيح ضباب led أمامية وخلفية – مصابيح LED نهارية- مصابيح LED كاملة، وقضبان سقف».