سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2022.. سيارة رياضية بقوة 148 حصانا

شهدت أسعار بعض السيارات الحديثة خاصة الأوروبية، تذبذبا في الأسعار، بعد إعلان بعض الشركات العالمية زيادة في أسعار السيارات الحديثة لموديلات 2022، حيث كشفت شركة نيسان إيجيبت، عن سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2022، والتي تبدأ من 430 ألف جنيه دون أوفر برايس.

سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2022

وأوضحت شركة نيسان إيجيبت، سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2022 داخل السوق المصري، حيث جاء سعر الفئة الأولى بقيمة بلغت 430 ألف جنيه، والفئة الثانية بنحو 465 ألفا، والفئة الثالثة بـ505 آلاف جنيه.

سعر ومواصفات نيسان قشقاي

وتابعت الشركة في بيان عنها، أنّ نيسان قشقاي جاءت بين أوائل السيارات الرياضية في السوق المصري، كما أنّها متعددة الاستخدامات suv، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي تيربو ينتج قوة قدرها 148 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز سي في تي.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن نيسان قشقاي، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 8.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك المركبة من الوقود نحو 6.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

نيسان قشقاي 2022

وذكرت نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري لسيارات نيسان، فيما يخص سعر ومواصفات نيسان قشقاي 2022، أنّ السيارة تتمتع بالعديد من وسائل الأمان، أبرزها «6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل، نظام الثبات الإلكتروني، فرامل يد كهربائية، تنظيم مؤازرة الفرامل الإلكتروني، نظام العزم التفصيلي لتماسك السيارة على الطريق، نظام تحذير لأحزمة الأمان الأمامية والخلفية، ونظام الفرامل المؤقت».

سعر ومواصفات نيسان قشقاي اليوم

وتضم السيارة نيسان قشقاي 2022 العديد من المميزات، منها «مثبت سرعة ذكي، إضاءة أمامية متأقلمة، نظام الكشف عن النقاط العمياء عن الركن، مرايات جانبية كهربائية مزودة بذاكرة تخزين، كاميرات 360 درجة، ضبط مستوى المقاعد كهربائيًا مزودة بسخانات مع تزويدها، ونظام دعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك والتدفئة بالمقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 9 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف وفرش المقاعد من الجلد، شاشة عدادات 12.3 بوصة، وجنوط رياضية 19 بوصة».