مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة المالية، في عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع صباح الاثنين 24 يناير الجاري.

وحددت «المالية» في كتاب دوري أصدرته في شهر نوفمبر الماضي، مواعيد صرف مرتبات لثلاثة أشهر متتالية، «ديسمبر، يناير، وفبراير» 2022، إذ تبدأ مواعيد صرف مرتبات الشهر الحالي على مدار 5 أيام، من 24 حتى 28 يناير الحالي، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الصرف من 24 إلى 28 يناير

وبحسب الكتاب الدوري، يستطيع العمال والموظفون بوزارات قطاع الأعمال العام و التموين والتجارة الداخلية وشؤون المصريين العاملين بالخارج والصحة والسكان والخارجية مرتبات شهر يناير 2022، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وأكدت «المالية» أن قيام عمال وموظفي وزارات التجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والبحث العلمي والتعاون الدولي والتربية والتعليم والأوقاف والتخطيط والتنمية الاقتصادية والنقل والبيئة والتعليم العالي والقوى العاملة والتنمية المحلية والري والموارد المائية والبترول والثروة المعدنية، مرتبات يناير 2022 خلال نفس الفترة من 24- 28 يناير الحالي.

إتاحة المرتبات الخاصة بشهر يناير

ووفقا للكتاب الدوري، يمكن إتاحة المرتبات الخاصة بشهر يناير أيضا بالنسبة للعاملين والموظفين بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الأجهزة الثلاثة الرئيسية التعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة والمحاسبات علاوة على جهاز حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية بالإضافة إلى العاملين بدار الإفتاء وشئون مجلس الوزراء والنواب إلى جانب المصالح والهيئات والمديريات التابعة للوزرات والهيئات والأجهزة بكل المحافظات المصرية.

وأهاب الكتاب الدوري بالمسؤولين في كل الوزرات والمصالح والأجهزة والهيئات المديريات التابعين لها، بالتنبيه على العاملين لديهم بإتاحة وبالتوازي مع صرف مرتبات العاملين بالجهاز بالإداري للدولة، نقدا وعبر ماكينات الصراف الآلي، وفقاً لجداول صرف مرتبات الموظفين التي حددها الكتاب الدوري منعا للتكدس والتزاحم.