وفاة خال الفنانة إيمان العاصي

غيّب الموت خال إيمان العاصي، والذي يُدعى «سعيد»، مساء اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أعلنت شقيقتها المُذيعة جيسي العاصي، قبل قليل.

شقيقة إيمان العاصي تطالب بالدعاء لخالها

وكتبت جيسي العاصي، شقيقة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «خالي سعيد في ذمة الله، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة فضلاً وليس أمرًا»، فيما لم تعلن تفاصيل الجنازة والعزاء، مطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ودعت شقيقة إيمان العاصي، لخالها الفقيد، قائلة: «آلَلَهّمً آغُفُر لَهّ وٌآرحًمًهّ وٌآعٌفُوٌ عٌنِهّ وٌآکْرمً نِزٍلَهّ وٌوٌسِعٌ مًدٍخِلَهّ وٌآغُسِلَهّ بًآلَمًآء وٌآلَبًردٍ وٌآلَثًلَجّ وٌنِقُهّ مًنِ آلَذِنِوٌبً وٌآلَخِطِآيَآ کْمًآ يَنِقُ آلَثًوٌبً آلَأبًيَض مًنِ آلَدٍنِسِ واجعل ماؤها الجنة آلَلَهّمً آمًيَنِ يَآربً آلَعٌآلَمًيَنِ».

وفاة والد إيمان العاصي

وكان والد الفنانة إيمان العاصي وجيسي العاصي، قد رحل عن عالمنا في شهر يونيو الماضي، وذلك بشكل مفاجئ، ما تسبب في سوء الحالة النفسية لبناته.