إيمان العاصي تودع 2021 بـ«سنة مالهاش وصف»: ترثي والدها

ودعت الفنانة ايمان العاصي عام 2021، بكلمات مؤثرة عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» حيث تذكرت وفاة والدها قائلة «سنة مالهاش عندي أي وصف مبحبهاش ولا بحب أسمها خدت مني روحي الحقيقة، شرخ في قلبي حاسه بيه طول الوقت بيوجعني».

وأضافت إيمان في منشورها «مش قادرة اتقبل مهما حاولت أبقى عادي واتعايش كلمة قلب مكسور لما كنت بقراها حد كاتبها عمري ما فهمت ده إحساس بجد ولا مجرد تعبير عن الزعل بس طلع إحساس بجد بيوجع قوي، قلبي واجعني طول الوقت حتى وأنا بضحك بابا مشي مني على غافله، يعني ايه موت، دي حاجه مرة قوي، مرعوبة السنة تخلص وتبعد عني بجد يا بابا».

واختتمت «السنة دي خدتك مني أنا مش عاوزاها تهرب بيك بعيد عني مش هعرف أعدي السنة دي أبدا بكره عامل وجع في قلبي زي يوم وداعك الأخير كأني هفقد الأمل من جديد».

وفاة والد ايمان العاصي

وتوفى والد الفنانة إيمان العاصي في يونيو الماضي حيث كتبت عبر حسابها الشخصي، «الله يرحمك يا نورعيني، الله يرحمك يا حبيبي، قلبي يا أغلى حاجة عندي، وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعزه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار».

وتابعت «اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهمّ أعزه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور».