المتحدث باسم «التعليم العالي» يكشف موقف الدراسة بالجامعات بعد توجيهات الرئيس

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي وعدد من الجامعات، موقف مواعيد الامتحانات وتقليل الكثافة الطلابية في الكليات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل الأعداد في المدارس والجامعات أو تحويل الامتحانات لإلكترونية بدلاً من الورقي نظراً لارتفاع إصابات فيروس كورونا، فقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «الكثافة الطلابية في الجامعات حالياً بسيطة نظراً لأن من يدخل الجامعات هم الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ولا توجد دراسة بأي كلية».

«عبدالغفار»: امتحانات للفصل الدراسي الأول مستمرة ولا تعطيل لها

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا والتي تتمثل في التباعد الاجتماعي وإلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بإرتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التنبيه على أهمية حصول الطالب على لقاح كورونا كشرط أساسي لأداء الامتحانات، لافتا إلى أن الجامعات قاربت على الانتهاء من كافة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن امتحانات للفصل الدراسي الأول مستمرة ولا تعطيل أو تأجيل لها، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في شأنها.

وعن تأجيل موعد بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، أكد الدكتور عادل عبدالغفار، أنه لا توجد أي نية لتعطيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني أو تأجيل موعد بدء، موضحاً أنه بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق إجازة منتصف العام الدراسي الجاري لمدة أسبوعين ويبدأ بعدها مباشرة الفصل الدراسي الثاني دون تعطيل أو تاجيل.

ومن جابنه أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تحويل الامتحانات إلى إلكترونية يكون وفقاً لعدد من الأسباب التي تتمثل في وجود بنية تحتية قوية وكثافة الطلاب ولوائح العمل المنظمة لها من البداية.

الجامعات تحدد من موقفها من تعميم الامتحانات الإلكترونية

وفي سياق متصل، كشف عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة حقيقة استكمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 إلكترونية، مؤكدين أن غالبية كليات القطاع الطبي تعقد امتحاناتها إلكترونياً وباقي الكليات مستمرة في عقدها ورقياً وفقا للجداول الزمنية المعلنة من قبل، موضحين أن الامتحانات الورقية تتنوع ما بين «البابل شيت» أو أسئلة موضوعية ومقالية.

في البداية يقول الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول مستمرة في صورتها النمطية في عدد من الكليات لبعض المناهج، وكليات أخرى تعقدها بنظام الـ«البابل شيت»، موضحاً أن كليات القطاع الطبي تعقد الامتحانات إلكترونياً، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الكليات بضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أن الامتحانات بمختلف الكليات تعقد وفق النظامين الورقي والإلكتروني.

وأضاف «سرحان» لـ«الوطن»، أن كليات القطاع الطبي تعقد الامتحانات إلكترونياً وباقي الكليات تعقد الامتحانات بنظام البابل شيت، لافتاً إلى أنه لا توجد أي قرارات بالتعطيل أو التأجيل، وأن الامتحانات تسير وفقاً للجداول الزمنية المعلنة من قبل.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الامتحانات تيسر بصورة منتظمة في مختلف الكليات، لافتاً إلى أن هناك عدد من الكليات ستنتهي خلال الفترة المقبلة من الامتحانات، منوهاً إلى أن الامتحانات بمختلف الكليات حضورياً داخل الجامعة سواء بصورتها النمطية أو الإلكترونية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.