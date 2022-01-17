هل تؤثر زيادة إصابات كورونا على امتحانات الجامعات؟ التعليم العالي تجيب

رغم الإعلان عن زيادة الإصابات ودخول مصر أعتاب الموجة الخامسة من فيروس كورونا، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن وصول نسبة التطعيم بلقاح كورونا في العديد من الكليات إلى 98%، مؤكدة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف الكليات خلال الامتحانات لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

الجامعات: تطعيم 98% من منتسبي الكليات ضد فيروس كورونا

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة لا نية لديها لإصدار أية قرارات بتعطيل الامتحانات في الكليات لافتة إلى أن التعليمات تضمنت التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعات، منوهة إلى أنّ الجامعات اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي تحقق السلامة والوقاية للمجتمع الجامعي.

جامعة سوهاج: امتحانات الفصل الدراسي الأول تسير بصورة منتظمة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي عائق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين من دخول الحرم الجامعي، لافتا إلى أنّ الجامعة نجحت في تطعيم طلابها بمختلف الكليات قبل الامتحانات، وأنّ مؤشر زيادة أعداد الإصابات لن يؤثر على سير الامتحانات.

من ناحيته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بكافة قرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي والامتحانات، لافتا إلى أنّ الجامعة طعمت جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد كورونا وبالتالي لا يوجد أي قلق من تزايد أعداد الإصابات.