«الجامعات الخاصة» تناقش استعدادات الترم الثاني وتطبيق إجراءات كورونا

اجتمع الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، مع رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور محمد شعيرة، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، وأعضاء مجلس شؤون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، أبرزها مناقشة آليات فتح باب قبول الطلاب الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي الحالي، أمام الراغبين في الالتحاق بها في الفصل الدراسي الثاني، على الأماكن الشاغرة فقط.

انتظام عملية امتحانات الترم الأول

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2021-2022، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمنع دخول غير الملقّحين ضد كورونا إلى الامتحانات نهائيا، قبل تقديم ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس المستجد.

مناقشة استعدادات الفصل الدراسي الثاني

ويناقش الاجتماع حاليا، استعدادات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتوسع في خطط التطعيمات ضد كورونا، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

إجراءات للوقاية من كورونا في امتحانات التيرم الأول

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الأولن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات، لـ«الوطن»، انتظام امتحانات التيرم الأول دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.