تفاصيل مصرع طالب إعدادي في كفر الشيخ.. «حبل المرجيحة لف على رقبته»

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شيع المئات من أهالي قرية «المرابعين» التابعة لمركز كفر الشيخ، مساء اليوم، جثمان عبد الحميد عاطف إبراهيم، الطالب بالصف الثاني الإعدادي، والذي لقي مصرعه أمس متأثرا بخنقه بحبل، وتبين أن «حبل المرجيحة لف على رقبته» ما أدى لكسر في رقبته ووفاته.

وكانت جهات التحقيق أمرت بإيداع جثمان الطالب مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان، وتبين وجود آثار خنق حول الرقبة وكسر في عنق الرقبة، وذلك من خلال الكشف الظاهري المبدئي على الجثمان.

ونفى علاء إبراهيم، عم الطالب المتوفى، لـ«الوطن»، الرواية المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن لهو الطالب المتوفى مع شقيقه الأصغر، وقيام الأخير بلف الحبل حول رقبته قائلا: «القصة دي مش حقيقية، عبدالحميد عامل مرجيحة في البيت وكان بيتمرجح، وفجأة حبل المرجيحة لف على رقبته فمات ومحدش انتبه إلا بعد وفاته بشوية».

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول طفل جثة هامدة، وتبين أن الطفل المتوفى يدعى «عبدالحميد عاطف إبراهيم»، 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي.

مدير مدرسة المرابعين ينعى الطالب المتوفي

ونعى مدير مدرسة المرابعين الإعدادية المقيد بها الطالب وفاة الطالب، مؤكدين على حزنهم لوفاته حيث كان يتسم بحسن الخلق.