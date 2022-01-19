رئيس كوريا الجنوبية لــ«الأهرام»: نقدر الدور القيادي الذي تلعبه مصر عالميًا وندعمها بقوة

قال مون جاي إن، رئيس كوريا الجنوبية، إن مصر احتضنت أولى الحضارات الإنسانية منذ فجر التاريخ، وهي دولة محورية تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، فضلا عن ريادتها للثقافة الإسلامية الوسطية.

رئيس كوريا الجنوبية: ندعم مصر في استضافة مؤتمر المناخ

وأضاف رئيس كوريا الجنوبية، في حواره مع علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، خلال زيارته الحالية لمصر، أن بلاده والعالم أجمع يقدرون الدور القيادي الذي تلعبه مصر عالميًا؛ خصوصا بعد قرارها استضافة مؤتمر المُناخ المقبل، مشيرا إلى أن «سول» تدعم مصر بقوة في هذا الملف، إضافة إلى استمرار كوريا بما لديها من تكنولوجيا بمعايير فائقة ذات مواصفات عالمية، في التعاون مع مصر في المجالات المحورية التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا، مثل مشروعات قطارات الأنفاق وتحلية مياه البحر والبتروكيماويات.

نتطلع لتعزيز التعاون بين البلدين

وأكد أنه يتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الصديقة للبيئة، خاصة مع المزايا المتبادلة التي تحققها الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى الإمكانيات الواعدة للتعاون بين البلدين في مجال وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الكهربائية والقطارات الهيدروجينية وتحويل قاطرات قناة السويس الجديدة للعمل بالغاز الطبيعي وغيرها.

علاقة الشراكة تعتمد على التعاون الشامل

وأشار مون جاي إن إلى أن علاقة الشراكة بين بلاده والقاهرة تستند إلى التعاون الشامل، ما يمهد لتوسيع حجم التجارة والاستثمار بين البلدين، متمنيا أن تتكاتف كل من كوريا التي تصل بين القارة الآسيوية والمحيط الهادي، ومصر التي تربط بين قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، لنشهد مزيدا من التطور في التعاون بين البلدين لتحقيق علاقة الشراكة التعاونية الشاملة.

رئيس كوريا الجنوبية يصل القاهرة

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي وصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء، وأقيم له استقبال رسمي للترحيب به.

ويعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الكوري الجنوبي جولة محادثات قد تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، وتأتي زيارة مون جاي إلى القاهرة، التي تستمر حتى الجمعة، ضمن جولة بالشرق الأوسط شملت الإمارات والسعودية.