«التعليم» تعلن مسابقة 30 ألف معلم بعد 8 أسابيع.. تعرف على التفاصيل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة ستبدأ على الفور في الإجراءات التنفيذية لمسابقة الـ30 ألف معلم، وتحديد التخصصات المطلوبة على وجه السرعة بالمدارس لكل صف دراسي، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأولوية لاختيار معلمي المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه البيانات التفصيلية الخاصة بعجز المعلمين، في كل مادة وصف دراسي ومدرسة، سواء في التعليم العام أو الفني بجميع التخصصات، الزراعية والصناعية والفندقية والتجارية.

وأشار المصدر، إلى أن نسبة العجز بين المعلمين وصلت إلى 320 ألف معلم، ونسبة العجز الأكبر للصفوف الأولي من رياض الأطفال والابتدائية، لافتاً إلي أنّ الأولوية ستكون للمرحلة الابتدائية والصفوف الأولي لسد العجز وخاصة مع تطبيق المناهج الجديدة المطورة.

سد العجز في المواد الدراسية الأساسية

وبالنسبة للتخصصات، قال المصدر، إنّ النسبة الأكبر ستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة، مؤكدًا وضع ضوابط وقواعد صارمة لإعلان المسابقة التي سيتم عقدها وفقا لأعلى المعايير والآليات دون مجاملات أو واسطة، لتكون المهارة والخبرة أساس الاختيار فقط.

الإعلان عن المسابقة بعد 8 أسابيع

وبالنسبة للمتطوعين بالحصة والمتعاقدين، قال المصدر، إنّ المسابقة عامة للخريجين من كليات التربية ومن لديهم خبرة من المتعاقدين السابقين، مؤكداً أنه لن يمنح أي شخص ميزة سواء بالنسبة للمعلم الذي تعاقد بالحصة، أو تعاقد بالتطوع، أو من سبق له العمل ضمن مسابقة عقود الـ36 ألف معلم.

ولفت المصدر إلى الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمسابقة والتخصصات وآليات التقديم وكل ما يتعلق بالمسابقة، بعد 8 أسابيع بعد التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.