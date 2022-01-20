بعد «أكتر حاجة».. هاني فاروق يستعد لطرح ألبوم «عامل قلبان»

طرح الملحن هانى فاروق أحدث أغانيه بعنوان «أكتر حاجة»، من ألحانه وتوزيع إسلام شيتوس، كما ينوى إصدار أخرى من ألبومه الجديد الذي يضم 10 أغانٍ، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعنوان «عامل قلبان»، من كلمات صلاح مندي، وألحانه وتوزيع «شيتوس» أيضا.

هاني فاروق: «متحمس للألبوم ويوجد به موسيقى مختلفة وجديدة»

وقال هاني فاروق لـ«الوطن» إنه متحمس للغاية للألبوم الجديد، مشيرا إلى أنه يوجد به عدد كبير من الأغاني الجديدة عليه والمتنوعة، ويأمل أن يقبلها الجمهور، مشيرا إلى أن نوع الموسيقى التي يقدمها فيه تكون مختلفة عن السابقة التي طرحها كمطرب أو كملحن.

وأكد «فاروق» أن الألبوم بداية لمجموعة كبيرة من الأغاني والألحان التي سيطرحها، خلال الفترة المقبلة.

هاني فاروق ومسيرته التلحينية

جدير بالذكر أن هانى فاروق من الملحنين الذين شاركو في صنع العديد من الأغاني الناجحة، التي قدمها كبار المطربين، منهم حكيم؛ إذ قدم له أغنية «رمضان كريم»، تتر مسلسل «رمضان كريم»، وكذلك «رقصوني».

كما لحن أغنية «سالت كل المجروحين»، التي تصدرت «الترند» فترات طويلة، وقدمها إسماعيل الليثي، في مسلسل الفنان محمد رمضان «ابن حلال»، و«اللي منك منك» للنجم محمد سعد، التي قدمها في فيلم «الليمبى 8 جيجا»، و«السلك لمس» أيضا لـ محمد سعد وبوسي، في فيلم «تتح».

كما تعاون هاني فاروق، مع النجم الراحل سمير غانم، في مسرحيته الأخيرة «لما الزهر يلعب»؛ إذ لحن كل أغاني المسرحية.

وأهدى هاني فاروق في عام 2018 أغنية «تستاهل السلامة» للرئيس السيسي، من كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق، ومن توزيع بيشوي سمير، وإنتاج شركة «الربيع للإنتاج الفني» لمالكها المنتج عبدالمنعم ربيع، وإخراج عبدالمنعم ربيع.