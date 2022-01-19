حقيقة وفاة المطربة الهندية لاتا مانجيشكار إكلينيكيا

نفت عائلة لاتا مانجيشكار، اليوم، وفاتها إكلينيكيا كما زعم البعض، مؤكدة أنها تتناول الطعام ولم تدخل بغيبوبة، ولم توضع على جهاز التنفس الصناعي كما زعم، مشيرة إلى مقاضاتها لمروجي هذه الشائعات خلال الفترة المقبلة.

استقرار الحالة الصحية لـ«لاتا مانجيشكار»

وقالت عائلة لاتا مانجيشكار، في تصريحات خاصة لموقع «انديان إكسبريس»، إنها لا تزال في مستشفى براش كاندي بمومباي، منذ إصابتها بكوفيد 19، ولكن حالتها مستقرة وخرجت من العناية المركزة أيضا.

وأكدت العائلة أنها أعلنت منذ البداية، أنها تعاني من أعراض طفيفة، ودخولها للعناية المركزة أمر احترازي؛ نظرا لعمرها الذي تخطى الـ 92 عاما.

وأشارت العائلة إلى أن النجمة الهندية تعلم أن هناك الكثيرين يصلون من أجل شفائها، وهي ممتنة لهم كثيرا، وتقدر حبهم لها.

عائلة لاتا مانجيشكار تنزعج من شائعات وفاتها

وأكدت شقيقتها الصغرى آشا بوسيلا، أنهم لم يزوروها وفقا للإجراءات الاحترازية من قبل المستشفى، لكن الفريق الطبي الخاص بها يخبرهم بكل التفاصيل أولا بأول، وينزعجون من ترويج الشائعات بشأن تدهور حالتها ووفاتها، وذلك وفقا لتصريحاتها لـ موقع «إيتمز» الهندي.

وأوضحت آشا بوسيلي، أن لاتا مانجيشكار لديها ملايين المعجبين، وبصلواتهم ودعائهم لن يصيبها أي مكروه؛ لأن حبهم لها صادق، وتجمهر البعض حول المستشفى يدل على حبهم لها.