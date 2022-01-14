استقرار حالة الهندية لاتا مانجيشكار ذات الـ92 عاما بعد إصابتها بكورونا

كشفت المطربة الهندية آشا بوسلي، الشقيقة الصغرى للفنانة الشهيرة لاتا مانجيشكار، عن استقرار حالة الثانية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا، ونقلها للعناية المركزة، بمستشفى براش كاندي في مومباي، وفقا لما نشر بـ موقع «بينك فيلا» الهندي.

أوضحت آشا بوسلي، أن شقيقتها الكبرى لاتا مانجيشكار، حالتها تحسنت عن أمس كثيرا، ولا يوجد ارتفاع بالحرارة اليوم، لكن ما زالت بالعناية المركزة، بسبب تصريحات الدكتور المعالج عن معاناة الثانية من التهاب رئوي حاد، ونظرا لعمرها الذي تخطى الـ92 عاما، يجب أن تتواجد بالعناية المركزة، كأمر احترازي، خوفا من أي تطورات مفاجئة.

وأكدت آشا بوسلي، أن بالفعل صحتها ليست على ما يرام، لكنها تعاني من إنفلونزا عادية، بسبب برودة الطقس، ولم تصاب من شقيقتها كما يعلن، وذلك من خلال حوارها لوسائل الإعلام الهندية، كما نشر بموقع «بينك فيلا» الهندي.

في العناية المركزة ولا يسمح بزيارتها

وتابعت بوسلي، أن شقيقتها الكبرى لاتا مانجيشكار، لم يسمح لها بالزيارة مطلقا، قائلا: «إنهم لا يسمحون لأي شخص بالزيارة، ذهبت مرة واحدة لكن لم يُسمح لي بالدخول إلى المجمع نفسه.. هناك قيود وبروتوكولات صارمة يتم اتباعها في ضوء الجائحة المستمرة».

معلومات عن لاتا مانجيشكار

المطربة الهندية لاتا مانجيشكار، أشهر مؤدية لأغاني أفلام بوليوود، ومن أشهر الأغاني التي يعرفها الجميع بفيلم شاروخان، تحت أسم «Dil To Pagal Hai»،

«aisa des hai mera»، «tujhe dekha to».

وسجل الهندية لاتا مانجيشكار، أرقام قياسية في موسوعة جينيس، بـ لقب أطول مغنية في العالم.

بينما المطربة الهندية آشا بهوسل، أيضا مؤدية أغاني لـ أفلام هندية شهيرة في صناعة السينما الهندية والشقيقة الصغرى للمغنية الشهيرة لاتا مانجيشكار، واستطاعت آشا بهوسل منافسة شقيقتها على اللقب أطول مغنية بالعالم بتسجيلها 12000 أغنية مسجلة.